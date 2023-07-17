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12星座「丈夫越廢我越愛」排行！天蠍有愛自己最重要、這星座「沒用更能激起母愛」

聯合新聞網／ 綜合報導
有的星座越是碰到無能的丈夫，越是喜歡對方。圖片來源／ingimage
有的星座越是碰到無能的丈夫，越是喜歡對方。圖片來源／ingimage

每個人對感情的看法不同，對某些女性而言，有時遇到性格軟弱、缺乏能力的男性，反而會激起母性本能。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些女性越是碰到「廢柴男性」，越是可能愛上對方。

第12名 魔羯座

魔羯座認為作為男性，價值就應該根據有多少能力來決定。

第11名 金牛座

講求生活安定的金牛座，會希望丈夫能夠擔起責任。

第10名 天秤座

在乎他人眼光的天秤座，若是因為丈夫太沒用而遭側目，自己也會受不了。

第9名 處女座

身為現實主義者，若是碰到能力不行的丈夫，就會認真考慮離婚

第8名 雙魚座

容易胡思亂想的雙魚座，會很擔憂丈夫哪天遭到開除了該怎麼辦。

第7名 水瓶座

面對無能的丈夫，水瓶座會盡量無視這點與之相處。

第6名 獅子座

比起做事能力強，獅子座更中意謙遜的男性。

第5名 牡羊座

若是碰到無能的丈夫，牡羊座就會乾脆自己想辦法解決問題。

第4名 雙子座

就算丈夫再怎麼差勁，雙子座也會覺得有賺到基本薪資就足夠。

第3名 射手座

感性的射手座，平常就認為人生中有太多重要的事情得追尋，不是只有工作而已，甚至還覺得現代生活工作的佔比太重了。因此碰到做事不行的丈夫，只要他能夠為生活帶來樂趣，就覺得無所謂了。

第2名 天蠍座

天蠍座擁有敏銳的洞察力，丈夫到底能力如何，沒辦法逃過他們的法眼，但他們同時又會認為，只要對方能夠愛著自己，那麼聰明與否又何妨，強迫自己把一切不安，轉換成正向思考。

第1名 巨蟹座

充滿母性本能的巨蟹座，碰到能力不行的男性，反而會激起他們的母愛，覺得這樣的人很可愛。無論丈夫在職場遭遇到什麼樣的挫折，巨蟹座都會營造出治癒的環境，讓對方回家後能夠恢復身心。

丈夫 星座 離婚 婚姻 兩性關係

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