本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「超旺盛」：荷包錢財滿滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人用誠心和專業，就能打動對方，獲得豐厚的獎金，有人則能光用講的，就讓錢跑進荷包裡，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬羊

本周在實體店面的服飾業上，要特別的親切有禮，尤其是銷售女性服飾的人，本周有機會遇到花錢不手軟的貴婦來消費，但是千萬不要以貌取人，對方的穿著打扮可能很一般，甚至很樸素，所以對於每一位客戶，都要保持和善，這樣不僅能替自己增加業績，而且還會透過介紹，帶來更多的財運。

第四名：血型B型+生肖屬牛

業務工作者在這一周，一定要打起精神，好好努力，尤其是久攻不下的案子，現在有希望雲開見日，順利拿下，但是過程中可能會遭受到許多阻礙，只要你能堅持不懈，不要氣餒，運用自己的誠心和專業的描述，絕對能打動對方，不僅完成業績，更能帶來豐厚的獎金。

第三名：血型B型+生肖屬馬

對於沒有底薪，論件計酬的人來說，經濟狀況可能較不穩定，時好時壞，可能還會有旺季淡季之分，但是無論現在是淡還是旺，都不用擔心收入，因好運就要來臨，你能在短時間內獲得許多工作，有的簡單，有的繁瑣，但是只要踏踏實實的去完成，保證辛苦一周，本月就能高枕無憂了。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

對於一般在工廠工作的作業員來說，最怕遇到無薪假，不只收入銳減，更擔憂何時復工，不過本周的你就不用煩惱了，不但不會出現無薪假，可能還會有加班薪，這段時間公司將會有需要大量出貨的情況，更可能需要日夜趕工，那麼這就是你賺錢的好時機了，雖然辛苦，但是收入能讓你樂開懷。

第一名：血型O型+生肖屬雞

錢到底會不會長腳？其實這不重要，重要的是錢能不能投入你的懷抱，如果你是以口為專業，例如律師、諮商師等，或是以鐘點計費的工作者，那麼本周財運非常的旺盛，能夠讓你光用講的，就讓錢跑進你的荷包裡，只是話說得多容易耗元氣，記得要多補氣，多吃些營養品。

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