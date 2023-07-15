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下周生肖運勢／雞一鳴驚人、龍穩定進帳、猴財運UP！UP！

旺好運／ 曼樺老師
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，7/16-7/22各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.雞

本周運勢紅不讓，為第一名。職場表現優異，做事積極主動，不怕困難，獲得主管肯定。終於可以一展抱負。

NO2.龍、猴

龍：本周運勢漸漸向上，為第二名。穩定的工作狀況，二點一線的生活，對於今年的經濟狀況而言，是最保障的。

猴：本周運勢強勢走高，同為第二名。儘管工作上仍有許多麻煩要解決，但是 一關過一關，遇強則強，壓力創造激勵。

NO3.鼠、羊、狗

鼠：本周運勢穩當向上，為第三名。近來貴人運強大，請珍惜機會，無論甚麼樣的機緣與合作，都不要錯過機會。

羊：本周運勢努力向上，同為第三名。對於下半年計畫，必須化被動為主動，善用管理時間，才能創造更大的可能。

狗：本周運勢不差，同為第三名。儘管目前事業進展稱心如意之際，也要有憂患意識，預防詭譎多變的市場狀況。

【財運前三名】

NO1.龍

保持穩定，持續的固定收入，偶爾還有一些股票投資收入，感覺已經吃喝不缺，可以開心過日子了。

NO2.猴

業務帶來的壓力，業務帶來的快速收入，是本周財運上升的主要原因。壓力雖大，日子也過得特別充實。

NO3.羊

轉型成功，在業務上與朋友合作，努力挑選產品，仔細前置作業與客戶溝通，終於得到相對的報酬。

【愛情運前三名】

NO1.猴

愛情運甜美，倆人相處愉快，可趁暑假來趟溫馨之旅 ，不在旅遊的時間與 地點。而是二人的親密時光，甜蜜一夏。

NO2.羊

單身者愛情運上升，有機會邂遘美麗動人異性，需要鼓足勇氣。但勿操之過急，否則欲速則不達 。

NO3.雞、龍

雞：愛情運上升，愛，就是假日一起登山看日出，一起探店享用美食，一起經營婚前的二人世界，更加瞭解對方。

龍：愛情甜蜜的一周，小小的旅行，讓你和男友的感情再度升溫。喜歡這樣的感覺，天藍海藍心情更好。

【健康運前三名】

NO1.雞

健康運勢不俗。一周勤上有氧室內熱瑜珈課，身材鍛練有素，身型輕盈，更有信心，感覺懶惰不得。

NO2.狗

健康運不錯，午餐後適當的午休片刻是三十分鐘是非常養生健康的，能讓身體氣血疏通，增強心臟功能。

NO3.龍

健康運勢還好，頭腦精神要放鬆，不要想太多。喝個花草茶，聽個冥想音樂，點上精油燈，好好休息。

(本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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