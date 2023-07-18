人心隔肚皮根本猜不透？「這些」表裡不一的星座太難懂！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月「表裡不一星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大表裡不一星座排行。

有句話說「人心隔肚皮」，是指別人的心思很難揣測，加上因為許多外在環境的因素，不一定每個人都會全然做自己，可能會有人設包裝，或是說話時心口不一，令旁人捉摸不透，而十二星座中哪些是網友們認為最表裡不一的星座呢？快來看看吧！

「天蠍座」對待外人親友不同面孔 話中有話「雙子座」表面內心差很大 ▲ 網友熱議六大表裡不一星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近六個月網友針對「表裡不一星座」的相關話題討論，可以發現「天蠍座」在社群上備受熱議，網友表示天蠍座「表面看上去都挺好，有可能他們心裡正在瘋狂吐槽，也可能在對你好的時候，其實內心在盤算著什麼都不好說」，讓人感覺彷彿有雙重人格，但也有人為天蠍座緩頰說道「他們很重感情，當天蠍座把你當自己人時，那就是一百種熱情開朗又友善可愛了，完全兩副面孔不誇張」，覺得其實天蠍座也有真誠的一面，只是會因應對象的不同，表露出不同的態度。

能言善道、腦袋靈活又很會社交的「雙子座」，總是給人印象「特別坦誠，好像對人都是掏心掏肺」，然而網友卻認為「其實他們常常話中有話」，聆聽者必須去理解其中的言外之意，才能理解他們真正想表達的意思，還補充說明雙子座「心裡所想可以跟表面完全不一樣，比如討厭一個人，即使內心非常討厭，表面上也會不動聲色，甚至跟對方還有說有笑」，有種「人前一套、人後一套」的感覺。

由於「天秤座」十分在意他人的眼光又是個完美主義者，因此會為了維持表面大家的和諧，不去表達自己內心真正的想法，反而會說一些經過包裝的好聽話，來保持良好的人際關係，就被網友抱怨「天秤表裡不一，公認第一名」，並直言「和天秤座相處久了就會發現，他們的性格其實沒有第一眼那麼完美，非常斤斤計較」，即使是朋友也可能很難走入他們內心。

而眾多網友在提及「雙魚座」表裡不一的行徑時都相當有感，像是「在你面前裝善良、當好人，在你看不到的地方，你已經不知身中他數百刀了」、「惹雙魚座生氣了，表面上看起來他們似乎是已經原諒了你，事實上他們早在盤算、在背後默默的教訓你」，指出雙魚座很擅長偽裝，完全看不出來他們會在私下挖洞給人跳。

你身邊也有表裡不一的星座代表嗎？相信大家遇到表裡不一的人，大多會因為摸不透對方的心理而感到忐忑，加上如果對方還是自己的朋友，看到他們人前人後兩副面孔的模樣，可能會覺得陌生又疏遠，但提醒大家星座只是參考，認識他人還是要自己真正交流過才知道對方的為人以及是否值得深交，祝大家都能遇到彼此真心對待的好友！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「表裡不一星座」相關討論則數。觀測期間：2022/12/01~2023/06/25，共六個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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