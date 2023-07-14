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12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去「快點填飽肚子！」

聯合新聞網／ 綜合報導
不同星座的人，對吃東西展現的速率也不一樣。圖片來源／ingimage
不同星座的人，對吃東西展現的速率也不一樣。圖片來源／ingimage

現代生活繁忙，有時就算是用餐時間，可能也沒有太多心力好好吃東西，必須速戰速決。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，吃東西的習慣速度快慢如何排行。

第12名 金牛座

金牛座喜歡按照自己的步調，細嚼慢嚥品嚐食物的美味。

第11名 處女座

重視健康的處女座，認為狼吞虎嚥會造成腸胃負擔，還可能容易發胖。

第10名 魔羯座

魔羯座認為要是吃太快，就會顯得自己很飢渴的樣子而盡量避免。

第9名 雙魚座

性格內向的雙魚座，吃起東西也是一小口一小口的。

第8名 獅子座

獅子座除了吃，更在乎料理的美觀性，會喜歡慢慢欣賞一道佳餚。

第7名 雙子座

由於旺盛的好奇心，雙子座會一邊吃一邊對食物做閒聊，因此需要一點時間才能吃完。

第6名 天秤座

重視美觀大方的天秤座，會保持優雅的姿態品嚐食物。

第5名 天蠍座

天蠍座吃東西速度極端，忙的時候可以一口氣全吞下肚，悠閒時也能細嚼慢嚥。

第4名 水瓶座

水瓶座希望時間能夠有效利用，不想在吃飯時拖得太久。

第3名 牡羊座

牡羊座平常有許多想做的事情，生活中十分忙碌，因此在時間的追趕下，沒有太多餘裕慢慢吃東西。在講求速率之下，甚至吃相可能會不太好看，弄得到處都是食物碎屑。

第2名 巨蟹座

巨蟹座愛吃，正因如此，他們認為餐點剛完成的那一刻，就應該要把握住最美味的時刻，避免熱的料理冷掉，或者冷的料理放久了產生變質，總之盡可能要在最好的時機快速品嚐。

第1名 射手座

想到什麼就會行動的射手座，只要肚子一餓，就非得吃點什麼不可。為了能夠儘早填飽肚子，他們會以方便為優先考量，好比說最近的店家是什麼，而不是考慮哪個好吃。品嚐時也會發揮效率，將送上的餐點一口氣吃光光。

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