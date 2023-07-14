想刷戀愛好感度？開創星座別丟直球、固定星座默默陪伴、變動星座喜歡特別的人

想要提升12星座對你的好感，知己知彼是很重要的。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』這樣跟《12星座》相處💕好感度直接上升⬆️UPUP，請參考太陽、金星。太陽是一個人的個性，金星則可以看出一個人喜歡別人的方式，以及喜歡被對待的方式。

▎開創星座／牡羊、巨蟹、天秤、摩羯

開創星座交朋友、談戀愛都很重感覺，他們保守，也比較傳統。對他們來說，「你喜歡我，與我何干」，你的感覺對他們不重要，重要是他們對你有感覺嗎？

開創星座初相識時，很容易會先入為主，他們交朋友、談戀愛都不喜歡太刻意，越自然越好。如果你開門見山、直球對決，可能直接被三振出局。

開創星座中有一個牡羊座，他們自己敢愛敢衝，但其實內心守舊，他們碰到喜歡的人會自己丟直球，但是如果牡羊座對你感覺一般，你卻丟直球，牡羊會很困擾。開創星座如果對你沒有意思，就算你把一切都給他，也只會覺得「你很有事」，你做越多事情，會讓他們越想加速逃離你。

開創星座的好感是可以培養醞釀的，請你不要太急躁，讓他們有壓力，多在生活陪伴，讓他們對你習慣成自然，一開始也許沒有感覺，陪著陪著就陪出感情。對於感情，開創星座其實蠻敏感的，你的明示、暗示其實都接收得到。請你拉長時間，不要直接催油門進攻，開創星座需要舒服自在的相處。

《刷好感小撇步》

腳踏實地，誠實和開創星座相處，他們如果覺得你油嘴滑舌，你會直接出局。對開創星座需要「溫水煮青蛙」，火不要開太大，只要他們沒有抗拒、沒有逃跑，其實就是給你機會了。

▎固定星座／金牛、獅子、天蠍、水瓶

固定星座戀愛時有點迂迴，別人永遠搞不懂他們的心思。固定星座平常看起來頗有自信，一旦碰到感情，會變成容易患得患失，是很敏感的一群人。尤其當固定星座對你有感覺，他們會變得很沒有自信，容易鑽牛角尖，變得不像他們原本的樣子。

固定星座的愛情是有來有往的，就像打球，他丟球你要接，雖然有時候丟球不明顯，更像是在試探。固定星座自尊心蠻強的，不是不勇敢，而是傷不起，他們面對感情顯得特別小心翼翼，有時還會自己踩剎車，因為你的任何小舉動、小反應都會影響到他們對你的感覺。

固定星座需要被認同、被支持，他們喜歡共享樂也要共患難，很喜歡分享生活中大小的事情。固定星座談戀愛時，需要對方能兼具戀人和朋友，要能夠和他聊天。你也必須識大體且聰明，要跟得上他們的節奏。

《刷好感小撇步》

固定星座偶爾需要很大的私人空間，有些事當他們沒說，請你不要多問，有些玩笑再熟也不要亂開，這對他們來說才是「尊重」。請你當一個聰明又識大體的人，還要成為他們背後那雙支持他們的手。

▎變動星座／雙子、處女、射手、雙魚

變動星座心裡住著驕傲的靈魂，他們內心自戀，所以在挑選另一半也有點嚴格，他們喜歡特別的人，你必須與眾不同。你必須要在很多方面，讓他們心服口服，並且佩服你。

變動星座的愛情是往往會套上「美顏濾鏡」，他們會把對象理想化，只要你身上有一個優點被他欣賞看到，你的優點會被他們無限放大。你甚至不用主動出擊，變動星座會自我攻略，幫你瘋狂加分。

要觀察變動星座，對你有沒有感覺，可以看相處方式，變動星座對自己不在意的、不想發展的對象，會保持友好的距離，對你看似和善、客氣、親切，但又讓你無法靠近。如果變動星座沒有想要跟這人發展，他會表現出親切完美的形象。

和變動星座相處需要多花心思，他們很在意相處時「你有沒有用心」，因為他喜歡特別的人，所以它們很在意也喜歡你有沒有把他們當成「特別的人」對待。要讓變動星座明顯覺得你對他們特別好，否則他們感受不到你的真心和誠意。

《刷好感小撇步》

你要對他們很特別，但又不能表現太強的企圖心。變動星座喜歡與眾不同的人，你太急切追求，你們會覺得你一點不特別。建議使出一點點小手段，不積極不主動，更會勾起變動星座對你的好奇心。

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