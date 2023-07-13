當12星座在餐廳等到餓...牡羊獅子翻桌、天蠍摩羯走人、這星座「好奇到底多好吃」等到底

有人敲碗問我，什麼星座吃不飽會生氣？我覺得，肚子餓就有反應這件事，其實有蠻多層面的。是因為影響心情？看月亮。是因為身體會不舒服？看火星。從小就這個態度我也不知道？看上升。所以這三個位置都可以參考一下，大家看看自己餓肚子會怎樣啊XD。 博君一笑，大家不用太認真啦！

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🔶十二星座被餓到的各種反應

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♈牡羊座

餓就是會生氣，給我餓到我就覺得火，直接站在櫃檯盯死店家。（直接變成審查員）

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♉金牛座

心情彷彿正在鬧飢荒般的崩潰，餓就算了，如果還吃到難吃的食物，臭臉臭到全世界都知道。（可以感覺他那邊的有被詛咒的靈壓）（然後一直碎碎念）

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♊雙子座

我才不等，走去小七買一零食開始吃起來，還分大家一起吃（直接開同樂會）

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♋巨蟹座

開始覺得好像胃痛了，拿出自備的水果盤先墊個肚子（不知道為什麼巨蟹座總是會帶食物在身上）

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♌獅子座

居然敢餓到我，你們是不是瞧不起我（翻桌）（然後表面裝沒事但其實臉已經爆青筋）

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♍處女座

這是我該吃飯的時間，居然讓我餓到，好啊我忍，這什麼爛店，我2＃＄％＾＊（）＿（＆＾％＄＃＠！（然後表面若無其事）

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♎天秤座

打開吃貨小本本，筆記這間店的環境、出菜時間、服務態度、然後緊盯著別人的菜是不是先上！

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♏天蠍座

走了啦（直接走掉懶得講）

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♐射手座

好餓喔，一直講一直叫，全店都知道他餓，還問人家可不可以叫外送（你不尷尬就是別人尷尬）

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♑摩羯座

確認老闆到底何時會上菜，如果老闆說了菜還沒上，直接取消訂單，換一間吃（好理性）

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♒水瓶座

怎麼久還沒上，一定很好吃是不是，死都要等到底！（好奇心餓死水瓶座）

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♓雙魚座

想起以前被餓到的日子，不僅悲從中來，開始發文寫一段心情小語（好嚴重不要餓到雙魚座）

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