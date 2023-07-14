靈魂年齡更勝肉體年齡！風象時代從容地做自己

我不太在意年齡。

不管對自己還是對別人。

我們常太過單純地認為，「因為同齡所以聊得來」或是「要拉低標準對待小孩」，不過實際情況並非如此。

沒錯，肉體年齡很難代表什麼。

靈魂有著像次元的因素，舉例來說，就像學校的年級或是前後輩的關係—差一點就能回鄉的靈魂，以及還要經歷好幾次肉體修行才能回鄉的靈魂。

根據靈魂的差異，旅程中累積的智慧量也不同。

肉體的實際年齡與靈魂年齡，兩者完全不同，經常出現肉體年齡比較年輕，靈魂卻是大前輩的情況。

因為有這個前提，所以我不受肉體年齡的概念局限。

「因為自己比對方年長」或是「已經X歲了就要表現出這年齡該有的樣子」之類的自律，對我而言根本毫無意義。

不管對方幾歲，自然對待就好，這麼做就能更順利地相互理解。我對待自己的方式也一樣。

只要自然地做自己，就能讓原本的自己開始閃耀，跟自己的關係也能更好。

這種從容自在，或許也是風象時代的特色之一。

擁有自己所缺的人都是「師傅」

不管是誰，只要擁有我沒有的專長，我都會認為他們是我的師傅。即使對方是個小孩，只要他知道我不知道的事、擁有我沒有的專長，都是「師傅」。

「師傅，請教導我！」

就是這種感覺。 《魂活：喚醒靈魂記憶，重啟你的人生》。圖／方智出版社提供

如果你很難對別人產生興趣，或是不容易找到別人的優點，請務必思考「對方有而自己缺乏的東西是什麼？」 刻意找找看，仔細觀察。

接著，是不是會自然湧起想致敬對方的情緒呢？

反正都要交流了，請對方說出自己不知道的事一定比較划算。

(本文摘錄自《魂活：喚醒靈魂記憶，重啟你的人生》，方智出版，未經同意禁止轉載。)