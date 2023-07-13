「出軌不原諒」感情潔癖星座！金牛處女零容忍、這星座更氣眼瞎愛錯人

俗話說「情人眼裡容不下一粒砂」，哪些星座戀愛有嚴重的精神潔癖？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』💕戀愛時～精神潔癖最嚴重的星座🌟你如果髒了❌他們也不要了‼️，當心不要踩雷，建議參考太陽星座、月亮星座。

需要穩定的金牛座、處女座

金牛、處女座談戀愛時重視穩定，不能接受感情失序、混亂。當這兩星座要進入感情關係前，他們會觀察再觀察，一定要確定這個人可靠沒問題，才會撩落去。金牛座、處女座要的愛情很純粹，只要你背叛一次，就算是精神出軌，他們覺得你一定也會有第二次、第三次，所以他們不會將就。

▎金牛座討厭麻煩的事

金牛座看起來憨憨的，但是其實很愛吃醋，金牛對感情是「標記式的放牛吃草」，他們容忍度其實很大，只要他們願意相信你，在掌控範圍內會給另一半很大的空間。

有些金牛座熱戀期會比較黏，可能在別人眼中看來不夠浪漫，但是簡單的日常相處，就能讓金牛座感到心安。金牛座很討厭複雜、耍心機，不喜歡猜來猜去，跟他們相處只要一切簡單化，說清楚就好。一段感情，如果還要金牛猜來猜去，他們會撐不下去。

金牛的信任需要慢慢累積，難以建立卻很容易摧毀，如果你花心一次、兩次，讓他們對你失去信任，金牛愛得越深，離開速度會越快。

金牛座的精神潔癖隨著年紀增長會越來越嚴重，也就是隨著時間歷練，更知道自己需要什麼和不要什麼。面對金牛座，你一定要潔身自愛，他們討厭麻煩的事情，如果他們需要整天擔心你出軌，他們會直接讓你出局。

▎處女座 對背叛零容忍

處女座進入感情速度也很慢，他們會精挑細選，一旦認定之後，處女座可能會變成「奉獻型火山孝子」，就算挑到很母湯對象，他們也會很執著愛下去。

處女座是那種你對他們多好，他們就會對你多好的星座。如果你發現處女座慢慢疏遠你，代表你一定有某部分需要檢討。處女座戀愛的時候，看似樂於付出，也會獲得滿足感，但是處女座的感情付出絕對需要回饋，如果沒有得到反饋，他們會思考「這段感情值得嗎？要繼續嗎？」

處女座需要大量安全感和穩定感，如果你一天到晚搞曖昧、花天酒地，處女座會思考「為何要跟你在一起」。處女座自尊心很高，如果你捅簍子做錯事，他們也是會狠下心對你。他們在感情裡面有嚴重的精神潔癖，因為這是處女座的底線，就算再愛你，底線也不容許踐踏。對於背叛，處女座是零容忍的。

▎獅子座 被劈腿太沒面子

獅子座自尊比天高，他們很在意忠誠度，因為愛面子。在感情世界裡，他們必須是你的唯一，很多的獅子座表面很有自信，但內心碰觸到感情，就不像外表那樣。獅子座也是會「打腫臉充胖子」的星座，很多事情他們就算做不到，但也會為了滿足你，去拚老命去做到好。

獅子座無法接受任何形式的背叛、不忠，只要讓獅子座發現，你讓他們面子掛不住，絕對不會留情面，那是大大的屈辱，也獅子座是感情的硬傷。

不管獅子座有多愛你，只要發現你對別人有意思，他們會頭也不回離開，再愛你也會逼自己離開，是屬於快刀斬亂麻的類型。

▎巨蟹座 需要很多很多安全感

巨蟹座平常是好好先生、好好小姐，看似脾氣好、性格好，其實他們脾氣不好，只是很會忍。巨蟹在待人處事上，向來是你對他們有多好，他們就會對你有多好的星座。

有些人覺得巨蟹很好控制，很好配合，但其實那是他們願意讓你控制。巨蟹在感情裡面需要非常大非常大的安全感，如果巨蟹座發現你有一絲絲背叛念頭，巨蟹會從溫柔的天使巨蟹變成火爆龍蝦，給你好看。

巨蟹在感情裡包容力很高，所以當他們忍耐一次兩次，累績下來的能量如果爆發絕對很恐怖，切記不要讓巨蟹座發瘋，他們爆炸起來會非常有殺傷力。

一旦巨蟹座不想忍了，就是他們決定清醒的時候，巨蟹可以表現很無情，頭也不回默默離開。

▎天蠍座 質疑自己瞎了眼

天蠍座本來就很難去相信人，所以當他們願意相信一個人，甚至變成戀人，如果你還背叛他們有出軌行為，等於你點燃他心中怒火，這會讓天蠍座惱羞成怒，天蠍座氣自己會比氣你還多，會覺得「自己這麼聰明，怎麼會瞎了眼看錯人」。

天蠍座天生就有洞察人心的能力，摳小細節的功力一流，甚至不輸金牛、處女，當天蠍座發現你出軌，第一時間他們不會揭穿你，會靜靜看你演到何時。天蠍座甚至會布局，讓你掉進陷阱，吃到苦頭，他們報復完才會瀟灑離開。

天蠍在感情裡愛吃醋，又需要主控權，對背叛絕對零容忍，當你摧毀他們的信任，天蠍座會覺得你無比噁心。

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