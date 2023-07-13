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數錢數到手軟！3生肖「創業運超旺」屬兔有帝王相、第一名能洞察先機

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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許多人都想創業，都希望自己可以成為自己的主人，但是創業維艱，過程中常會遭遇失敗和阻礙，除了需要天時、地利、人和外，還有自己在創業路途上的態度，但有幾個生肖，特別適合創業，讓我們來看看創業最會成功的生肖TOP3。

第三名：兔

兔寶寶真的不是只有溫和乖巧的外表，其實在兔寶寶的內心裡，存在許多堅強的特質，兔寶寶在外舉止優雅，在內則有高度的責任感和敬業精神，能在工作上努力不懈，而且不斷的提升自我，常能異軍突起，打破眾人眼鏡，或許你不知道，在歷史上，兔寶寶可是最具有帝王相，是最多皇帝的生肖，其中最著名的就是乾隆皇帝，所以千萬不要小看兔寶寶，即使無法成為一方霸主，也能擁有相當厲害的外交手腕，處理好人際關係，自然在創業上能大大加分，只可惜兔寶寶過於仁慈，常無法狠心出擊，否則創業最成功的生肖第一名，非兔寶寶莫屬。

第二名：牛

固執，或許是屬牛人最明顯的特質之一，但固執其實也是一種堅持，況且牛寶寶還擁有勤奮努力，以及務實和耐力的個性，這讓他們在工作上，只要立定志向，就能夠不斷的朝一個目標持續前進，按部就班完成每一個計劃，而且不會改變最初的理想，想要創業有成，就必須像牛寶寶一樣的耐力，另外牛寶寶還擁有勤儉持家、精打細算的特質，只會把錢花在刀口上，那些鋪張浮誇的裝潢擺設，對牛寶寶來說，一點意義都沒有，牛寶寶要的是務實的收益成果，這也是一個創業者所需具有的內涵。

第一名：虎

一山不容二虎，水火本不相容，虎寶寶本就有點孤傲任性，就像古代的大俠一樣，雖富有俠義心腸，但也想獨步武林，成為天下第一，所以在職場上，若遇到被打壓，無法出頭時，或是理念方向不合時，就會想要另起爐灶，別立門戶，外出打天下，所以屬虎人特別容易有想創業的衝動念頭，而在事業的發展上，虎寶寶具有敏銳的觀察力，和靈敏的嗅覺力，常能洞察先機，聞到別人尚未發現的獵物，毫不手軟的主動出擊，能夠破釜沉舟，砸下身家性命去拚搏，也因為這股狠勁，讓虎寶寶在創業上能夠獲得非凡的成就。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

創業 生肖運勢

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