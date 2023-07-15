三星座放不下初戀！金牛、雙魚回味無窮、 第一名外表豪爽內心念舊
還記得初戀的悸動嗎？酸酸甜甜情竇初開的心情，總是令人難忘懷。命理網站旺好運分享「這些星座真的很難忘記初戀」，猜猜哪些星座會一輩子難忘初戀，變成刻在心裡的名字。
第三名：金牛座
金牛座非常念舊，對他們來說曾經愛過的人怎麼可能會忘記那份感動，他們會時不時地來回味初戀的種種回憶，因為他們總是認真的看待每一段感情，付出的真心往往都比一般人多。
第二名：雙魚座
雙魚座是以愛情維生的一群人，他們除了想被愛，同時也非常喜歡照顧人，對於愛情總是有一種嚮往，尤其是初戀總是讓他們覺得念念不忘又浪漫，不管結果的好壞，對他們來說都是愛情中不可或缺的一部分。
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第一名：牡羊座
牡羊座雖然是豪爽的性格，但他們內心其實也非常念舊，會把許多回憶放在內心底處，對於初戀如果是美好的，會想在心裡留一個特別的位置給他們，因為他們知道這是人生中愛情的開端。
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