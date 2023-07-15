快訊

酒駕被罰10萬控警「未給水漱口」求撤單 法官一原因駁回

香港性感女神被爆是「李玟老公小三」火速發文還原真相

三星座放不下初戀！金牛、雙魚回味無窮、 第一名外表豪爽內心念舊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為戀愛示意圖。圖片來源/ingimage
圖為戀愛示意圖。圖片來源/ingimage

還記得初戀的悸動嗎？酸酸甜甜情竇初開的心情，總是令人難忘懷。命理網站旺好運分享「這些星座真的很難忘記初戀」，猜猜哪些星座會一輩子難忘初戀，變成刻在心裡的名字。

第三名：金牛座

金牛座非常念舊，對他們來說曾經愛過的人怎麼可能會忘記那份感動，他們會時不時地來回味初戀的種種回憶，因為他們總是認真的看待每一段感情，付出的真心往往都比一般人多。

第二名：雙魚座

雙魚座是以愛情維生的一群人，他們除了想被愛，同時也非常喜歡照顧人，對於愛情總是有一種嚮往，尤其是初戀總是讓他們覺得念念不忘又浪漫，不管結果的好壞，對他們來說都是愛情中不可或缺的一部分。

-

第一名：牡羊座

牡羊座雖然是豪爽的性格，但他們內心其實也非常念舊，會把許多回憶放在內心底處，對於初戀如果是美好的，會想在心裡留一個特別的位置給他們，因為他們知道這是人生中愛情的開端。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去「快點填飽肚子！」

12星座突然失業時！白羊雙魚積極找工作、巨蟹獅子重大打擊、這兩星座先玩一波

一定要戀愛「無法單身」三星座！獅子自認優秀、 雙子怕寂寞、第一名沒愛不能活

勞碌命三星座！牡羊一頭熱、摩羯求好心切、第一名愛扛責天生命苦

相關新聞

12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去「快點填飽肚子！」

現代生活繁忙，有時就算是用餐時間，可能也沒有太多心力好好吃東西，必須速戰速決。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，吃東西的習慣速度快慢如何排行。

三星座放不下初戀！金牛、雙魚回味無窮、 第一名外表豪爽內心念舊

還記得初戀的悸動嗎？酸酸甜甜情竇初開的心情，總是令人難忘懷。命理網站旺好運分享「這些星座真的很難忘記初戀」，猜猜哪些星座會一輩子難忘初戀，變成刻在心裡的名字。

每日星座運勢／水瓶工作冷靜有轉機 謙虛掌握知識

2023-07-15牡羊座短評：財運較突出的一天，好好利用這股順風。【整體運★★★☆☆】單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有

靈魂年齡更勝肉體年齡！風象時代從容地做自己

我不太在意年齡。不管對自己還是對別人。我們常太過單純地認為，「因為同齡所以聊得來」或是「要拉低標準對待小孩」，不過實際情況並非如此。

12星座突然失業時！白羊雙魚積極找工作、巨蟹獅子重大打擊、這兩星座先玩一波

「天哪，我失業了！」當面對突如其來的改變，比如失業，各星座會有什麼不同的表現呢？是會開始擔心錢的問題，還是在自我檢討？有些星座反而覺得自由了，終於有假期可以去玩樂了。

想刷戀愛好感度？開創星座別丟直球、固定星座默默陪伴、變動星座喜歡特別的人

想要提升12星座對你的好感，知己知彼是很重要的。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』這樣跟《12星座》相處💕好感度直接上升⬆️UPUP，請參考太陽、金星。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦