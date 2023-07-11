三伏天來了！未來40天「3生肖」被點名健康微恙 屬牛婦科不順、屬龍狂吃發福

「三伏天」是一年當中最熱的時期，古人透過節氣與干支，推算出一年當中最炎熱的3天，今年2023年的「三伏」，初伏在7月11日，中伏在7月21日，末伏在8月10日。命理老師艾菲爾分析今年三伏天12生肖的健康運勢，其中生肖屬羊、龍、牛的人，未來40天要當心健康微恙。

第三名、生肖羊

未來40天健康運勢提醒：當心莫名焦慮

今年陽曆7月~8月中，屬羊的朋友要多注意自己的心情調適，因為近期很容易被一些莫名的小事惹火，脾氣變得有點暴躁，心老是定不下來，如果找不到適當發洩的方法，可能導致自身生活、睡眠品質及人際關係受到影響。長期下來還可能會變成憂鬱或恐慌，為自身帶來更大的負面影響。建議可以多運動、健身，釋放身心壓力，睡前安排冥想靜坐，讓心情放鬆，幫助入睡。

第二名、生肖龍

未來40天健康運勢提醒：當心肥胖問題

屬龍的朋友在陽曆7月~8月中，要小心體重悄悄上身的問題，近期因為工作壓力或壞心情無處釋放，只好從美食中找尋慰借。身為天生的美食家，屬龍者更不懂得忌口，各式美食、咖啡、甜品一概來者不拒，久而久之會被體重機上的數字嚇壞。建議可以找尋適當的紓壓方法把壓力排除掉，像是拉筋、走路，不僅可以消耗卡路里，又不用辛苦的運動，讓你健康瘦下來。

第一名、生肖牛

未來40天健康運勢提醒：當心婦科不順

陽曆7月~8月中的三伏天之中，又悶又熱，屬牛的朋友要注意不要因為貪熱喝冰水，以免造成身體負擔，讓身體瞬間失去平衡，除了更容易引發氣喘，女生朋友喝冰水還會造成婦科不順、經期錯亂。尤其夏天是泌尿道感染的好發季節，記得要多喝常溫開水、不要憋尿、也不要長時間待在冷氣房裡，因為長期吹冷氣會誘發過敏體質，對血液循環不好。建議工作空檔可以找時間站起來走動，流一些汗會讓身體代謝更順暢。

三伏天十二生肖健康運勢提醒