注意流年關煞？「6種命格」要特別小心危機上門

命運中的難題，大多和「人」脫不了關係。感情上分分合合、愛得深也傷得深；與老闆或主管不合，總覺得沒有方向；親子關係血濃於水，卻冷淡得像陌生人……這些難題你也遇過嗎？未來幾年，你是否有可能遭遇這些問題？今天的科技紫微網將為大家解析，流年接下來對某些命格會發生的影響。

【讀文小提醒】本文參考紫微斗數本命命盤，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的夫妻宮主星及命盤唷。夫妻宮為空宮，請參考對宮事業宮主星。反之，事業宮空宮者可參考夫妻宮。子女宮為空宮，請參考對宮田宅宮主星。

夫妻宮有七殺、天機

情路多坎坷

七殺：七殺有著我行我素的戀愛性格，愛的時候霸氣十足，認為自己全心全意付出，對方應該被這種愛所感動！他們不但會下意識強烈要求對方看重自己的付出，並且對方還必須樂於接受。



與七殺在一起的人，開始時可能會被這種強烈的愛意迷惑。然而，長時間下來，七殺在愛情裡的強勢若不改，另一半長期受到壓抑，必定有爆發的時候，雙方會在感情上產生諸多衝突與磨擦。到了無法維繫的時候，憑著七殺的個性，確實有底氣選擇轉身就走。但七殺如果不能意識到個性深處最原始的情感弱點，再換下一任，也只是在情海裡浮浮沉沉，難尋停泊的港灣。



天機：智多星天機也會遇上感情波折嗎？當然會！作為別人感情問題裡的情感導師，他們可以頭頭是道的分析問題，出謀劃策。然而，他們自己的感情生活卻處理得一塌糊塗。



若是天機一直無法意識到行動力在感情裡的重要性，對感情停留在想得多、做得少的理想主義心態，那麼未來生活中無止境的不滿與擔憂，只會讓你心裡最害怕的困境會在現實生活中一一實現。對於情感道路上的各種問題，你缺乏勇氣與實力去解決，累積到一定程度，它們會像滾雪球一樣，最終成為巨大的挑戰。這對抗壓能力有限的你來說，會永遠是你不確定的隱憂。

事業宮有貪狼、太陰

職場阻力大

貪狼：貪狼人緣好、能力強，照理說應該是一帆風順。但貪狼的危機在於，只要一有好成績，就有點不受控制的趾高氣昂、得意忘形起來。次數多了，就會吸引小人虎視眈眈，趁機扯後腿。



未來幾年，你或許還得應付不少類似的麻煩，而且隨著你的能力逐漸提升，甚至可能刺激到頂頭上司的危機意識，對方可能會擔心你功高震主，因而打壓、冷落你。而貪狼本身又是勇於爭取權益的人，若你的爭取行為引發對立衝突，可能會被刻意冷凍起來，使你的發展不如預期。



太陰：太陰有一種清高氣質，看不慣那些愛出風頭的人，只想把心思專注在工作上。這會使你的存在感不足，導致被賞識的機率不高。



當太陰遇上困境時，通常習慣忍耐，把氣悶在心裡；另外也可能用離職或調單位來逃離困境。然而，每個環境都躲不開「人」的相處。這讓太陰常常覺得職場發展不順遂，然而真正的癥結其實是太陰的個性與環境互動的結果。未來幾年，太陰若繼續照自定的規則行事，忽視大環境下的格局變動，就算再有實力，也難以把握住機會，錯失在職場中施展拳腳的資格。

子女宮有破軍、巨門

家庭危機多

破軍：子女宮陽性星者，命宮必為陰性星。陰性星坐命者，心思細密，總想為孩子提供最好的教育。若此時正值孩子成長的關鍵時期，與另一半之間易因孩子教育問題而產生分歧，更容易因為期望太高，害怕孩子走冤枉路，一不小心就變成直升機父母，或是把自己未完成的心願轉移到孩子身上。



強壓之下，必有反抗。孩子是獨立的個體，當父母太過堅持己見，無法彎下腰來好好傾聽孩子的想法時，親子間的感情難以緊密。若是孩子的年紀夠大，已開始有自己的想法，必將爆發爭吵與衝突；年紀尚幼的孩子則會因為壓迫式的教導而留下心靈創傷，為日後親子關係的疏遠埋下隱患。



巨門：子女宮為陰性星者，命宮必為陽性星。這類人行動力強，認為「虎父無犬子」，父母做得到的事，孩子怎麼會做不到？他們會傾向於用言語逼出孩子的潛力，給予孩子太大的壓力。一段關係裡，一旦有一方試圖掌控對方，那麼必將有危機發生。



未來幾年內，子女宮有巨門的父母，會由於對子女的巨大期待，使家庭氛圍變得緊張，衝突一觸即發。當然，巨門的內心並不喜歡衝突，因此就會產生一些矛盾的行為，譬如忍不住縱容溺愛孩子，想要展現自己是個好爸爸、好媽媽，結果卻因為管教原則前後不一致，讓孩子無所適從。左右為難的巨門，一步錯步步錯，家庭氛圍、親子關係都難以回到正常軌道，即使做出努力改變這種情況，也需要好一段時間才能走出陰霾。

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