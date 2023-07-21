祖墳很重要！哆啦A夢教我們的事：顧好大雄...未來孫子的人生就順了

你有沒有過一種感覺，即使你全力以赴，卻總在特定的年份遭遇阻礙，並且你的生活似乎受到你從未見過的祖先影響？在《簡少年現代生活改運書》（時報出版）中，新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師的簡少年，揭露了一位客戶如何在不知情的情況下，被祖先的影響左右生活的奇特故事。這位客戶充滿正能量，臉上的痣特別多，且在某些特定年份經常遭遇阻礙。

經過簡少年的深入命盤解析，因為在他的福德宮有一顆太陰星加上化忌，容易受到女性祖先影響，即使不是奶奶，也會是媽媽那邊的親戚。我建議他可以回去詢問一下家人，當初他的奶奶是以什麼樣的狀態離開。

去問城隍爺揭露奶奶祖墳，骨灰不見出現觀音像

順便可以跟大家說，通常年輕人去問長輩祖先的事，家人多半是回答你沒什麼事、哪有什麼事，不太把你的疑問放心上，最好方法就是帶著家人一起去城隍廟擲筊問事。於是他和他的父親就一起去城隍廟，跟城隍爺問事順便擲筊，果不其然，城隍爺就告訴他們，奶奶祖墳裡的骨灰是有些問題的。這樣一問，他們就更好奇了，怎麼會祖墳裡的骨灰會有問題？畢竟時間也很久遠了，而且當初葬得很好，從來沒聽說過有什麼事情。半信半疑地到了之後，打開棺木，正要把骨灰罈打開來檢查時，就發現棺木外都很正常，但是一打開才發現裡面沒有骨灰，只有一尊觀音像。

奶奶骨灰神秘失蹤，家族遺憾牽動你我他

哇，他們看到這一幕相當震撼。奶奶的骨灰怎麼會不知去向，就這樣失蹤了，也沒有人知道這個骨灰到底去哪。然後他父親沒多說什麼，默默弄一弄後，再次回到城隍廟，希望可以做一個法會來解決。後來他輾轉透過親戚知道一些原因，主要是那年代長輩間的糾葛有關，不方便讓晚輩知道，所以他也沒再跟我述說後續。

不過透過這兩個故事，可以讓大家更明確知道，當你看起來有些問題的時候，很可能是你的祖先也出問題，透過這樣的方式，讓你可以注意到，可能是有什麼遺憾，或是當初葬的方式不對，甚至有的人是有雙姓祖先，可是他每次都只拜了一個姓，沒有拜另外一個，這些都會對自己有影響的。

鬼月超渡祖先，哆啦A夢啟示改運大法

所以再次提醒大家，在鬼月的時候，除了要祭拜好兄弟，也不要忘了一起超渡自己的祖先，這樣才能做功德給他們，有福報，你的生活也會更順遂。那為什麼拜祖先會對運勢有效？大家可以想像一下我們童年共同的回憶哆啦A 夢（小叮噹）。

哆啦A夢有個橋段就是大雄的後代帶著哆啦A夢來幫助自己的祖先，希望可以改變祖先，就能讓未來的自己跟著變好。同樣道理，我們在做拜拜跟超渡這兩件事時，就是幫助祖先，並且希望藉由這個方式改變我們的過去，影響我們的未來。

中元節祖先拜好，過去平安未來無礙

那為什麼要在中元節拜祖先，而且我還要再三強調重要性呢？原因是除了清明節以外，中元節更像是大型的亡魂超渡法會，這時候的法會規模多且大，也代表能量比較強，所以這時候超渡祖先效果一定也比較強烈。那法會供品大家也可以謹慎地挑選一下，畢竟要改變未來前，要先將過去照顧好。最後如果你的家中有牌位，也是可以一起拜的喔，多拜不怪，越拜越旺。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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