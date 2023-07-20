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為何生日逢「九」不過？簡少年曝原因「 原來怕這件事」

時報出版／ 文‧簡少年
圖為慶生示意圖。圖片來源/ingimage
圖為慶生示意圖。圖片來源/ingimage

你是否曾經聽過「逢九不過生日」這樣的說法呢？這是一個源自東方智慧的習俗，提醒人們在特定的年紀時保持低調。新創科技圈的國師，也是命理、看相、風水的專家簡少年認為，這種警示的關鍵年齡通常會在19歲，但對某些人來說，可能會稍早或稍晚一些。

那麼，逢九不過生日這個古老的習俗又是如何誕生的呢？簡少年在他的新書《簡少年現代生活改運書》中提到，儘管他也尚未完全理解這種說法的邏輯，但他已經找到了一些線索。現在，讓我們一起探索這個神秘的命理學習俗的源頭，看看它能為我們的生活帶來什麼樣的啟示。

逢九不慶生，揭秘印度凶星的神秘影響

這個習俗是從印度占星學傳來的，在他們的星學中有兩顆星，分別是羅喉星、計都星，都被歸類為凶星，而且是每隔幾年就會輪一次。也就是說，每個人每年都會有顆星星負責，只是每年輪到的會是不同的星，因為這兩顆都是凶星，所以走到羅喉、計都都代表會很危險。

所謂凶星，嚴重就是會導致家破人亡，甚至是妻離子散，非常慘。其中羅喉星是每九年會有一次倒霉的時間，可能與逢九的由來很類似；而同樣是倒楣的凶星，計都星也一樣有自己運行的值年表，兩顆星是不同年的。

逢九不慶祝，原來是擔心結束的預兆

但你可以發現，我們今天講的是逢九，並不是每隔九年。另一個有趣的事，就是所謂的西方星體一般是用實歲，從實歲一歲開始，而古占星主要是用虛歲，事實上該用實歲還是虛歲，我覺得沒有一個定論；但我覺得用虛歲會準一點。

其實你如果不仔細去追溯原理，看古代歷史，是真的有逢九必出大事的邏輯。因為十進位裡，九是一個最終的數字，九是一個結束，所以每逢九的時候，如果用來慶祝，就好像你在慶祝一個結束，有點恐怖。所以在古代也有跳過九這件事，因為不希望結束，大概是這樣的概念。

逢九加犯太歲，衰運滔天？破解衰運的秘訣曝光

萬一逢九又遇到要安太歲，會代表今年很衰嗎？單以邏輯上看是這麼一回事，實際上你找算命師算，反而不一定。因為像我們在2022年講12生肖的運勢時，老虎並沒有特別衰，所以倒不一定，每年都會有所不同的。如果犯太歲時，你人剛好在國外工作、讀書，也不用太擔心，玄學是沒有距離的，只要展現對太歲星君的誠意，即使透過線上安太歲方式也可以喔。

地支沖風水，避開挖土帶來的厄運，勇敢調整佈局

另外，簡老師也常遇到有人問，地支會不會沖到風水？答案是會的。和犯太歲同樣的道理，因為你不能在太歲爺頭上動土，以2022年來說，寅的方位是東北方，所以遇到你家東北方挖地，就會比較倒霉。2023年是卯，就是正東邊，以風水佈局來看，就是不能在正東挖土。如果是別人在挖土，像是捷運施工啊這種，其實也會倒霉的，就可以去跟太歲爺說聲抱歉，不好意思，不是你在挖。

《簡少年現代生活改運書》。圖／時報出版提供
《簡少年現代生活改運書》。圖／時報出版提供

挖土須警惕！掌握避運智慧，化危為轉機

還好到了明年太歲又會再換邊，除非你真的很不巧遇到挖一整條，從東北一路挖到西北，那你這個可能是十年大運，真的不太好，會建議你搬家。但不用太過放大，因為這種動土通常是指你家看得到為主，假設你住臺北，並不是說東北方城市在挖，你都會倒霉。以上就是讓大家理解「太歲」，可以盡量避開這些問題。如果你假日在咖啡廳，發現正東方位有個小朋友在挖土，就趕快換位子不要讓他在你東方挖土啦！

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

簡少年 印度 生日

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