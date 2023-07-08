下周生肖運勢／虎有正財賺大錢、兔家庭工作兩旺
命理專家曼樺老師分析，7/9-7/15各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
NO1.虎
本週運勢躍升，氣勢驚人，為第一名。從事文化，創意相關的人員，本周才藝出眾，更多相關的業務帶來。
NO1.兔
本週運勢旺盛，為第二名。等待許久的好運，終於來到，迫不及待地完成手上的合作股權案，總算了卻一樁心事。
NO3.羊
本週運勢維持平穩，為第三名。漸漸明白，只有自己做強做大才能得自己想要的人生規劃，繼續努力向上。
【財運前三名】
NO1.兔
事業運的擴大，加強並且穩定了下半年的公司營運，作為股東生意，各方密的協調與配合，確實不容易。
NO2.虎
本周偏財運提高，增加收入，雖然總的來說算是正財，在微利時代，多元合作，跨業連名，整體業績成果會更好。
NO3.狗
創意突出拿下企劃案，累積多年的實戰經驗，並沒有甚麼好害怕，只希望好還要更好，收入再增加一些。
【愛情運前三名】
NO1.虎
單身男女，本周愛情運來臨，無論是工作或生活都順心如意，多姿多采。不乏追求者或是由暗化明的戀愛展開。
NO2.兔
家庭運穩定，已婚夫妻難得國外假期重拾甜蜜。儘管付出不少支出與時間，但這樣的幸福投資是值得的。
NO3.羊
過了愛做夢的年紀，轟轟烈烈不如平靜，平凡的家庭生活，沒有高潮也不會有意外的激情，維持和諧與寧靜是最重要的。
【健康運前三名】
NO1.虎
健康:健康運不俗，早餐吃得好，一天沒煩惱。非常注重營養均衡的你，開始養成早餐吃水果的習慣。
NO2.羊
健康運佳。可多去SPA或游泳池裡游泳，對身體循環有幫助。怕水的人做做熱瑜珈也不錯。
NO3.兔
健康運勢尚可，勤於打球，運動，散步，最近反而變得健康美麗，你越發的珍惜愛護自個兒的身體。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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