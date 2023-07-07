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「小暑」逢星相暴衝！命理師警告：殺傷力被放大「公眾人物會持續崩壞」

聯合新聞網／ 文／國際天星風水命理專家邱彥龍
圖／canva
圖／canva

節氣來到小暑，國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，這段時間天王星受星團影響，不宜在此時做出任何重大決定。另外，小暑又逢冥王星逆行暴衝，魔王的殺傷力會被放大到極致，公眾人物破壞性的打擊還會繼續出現，加上土星逆行、海王星逆行都出現在雙魚座，平常擅於包裝的人設容易崩解，各界MeToo風波未能平歇，認錯才會有好結局。

邱彥龍老師指出，7月1日至7月11日天王星受星團影響，邏輯很容易錯亂、人的思想特別容易打結、變迷糊，所以建議這段期間先不要下決定，冷靜思考確認再說。另外，受此星相影響，政治圈、演藝圈、名人圈、網紅圈，風波並未停歇，好面子硬拚不能解決問題，若不勇於認錯，破壞性的打擊還在後頭。

此外，7月18日至8月5日冥王逆行暴衝，邱彥龍老師解釋，會將魔王之力極度放大，娛樂影視圈、地產圈、礦產圈、經濟商業、銀行貨幣、立法行政、政治官員、選舉情勢都會面臨破壞性的打擊，考驗眾人的智慧與心性，亂世中若能有英雄出現，找到根本問題加以解決，大環境的壞運才會破局。

邱彥龍老師提醒，這段時間還有土逆加海王星逆行落於雙魚座，固執與誇張的言語、包裝的人設，都會招來眾人的厭惡，導致人氣快速崩盤，自認自己沒問題的人，還是得面臨考驗，最好多聽他人建議。另外，從7月11日至8月5日又會有火星暴衝，大致國家小至個人，新舊、老少之間會有強力的衝突，交通、網路、軍警、礦產、地產、製造業、紡織、宗教、旅遊、運輸、交通都要注意意外，火災、戰事也比較容易在此時發生。

邱彥龍老師引用《易林·屯之豫》卦曰：『重茵厚席，循皋採藿。雖躓不懼，反復其宅。』說明小暑這段時間看似近官利貴隨手可得，但危險卻靠得很近，需要一步一腳印走在安全的道路上，雖然受到強烈阻礙，困難重重，但仍要繼續堅持，才能找到解藥跟方法。

還好小暑期間的磁場對巨蟹座、牡羊座、雙子座、射手座有利，事業、財富、名氣、工作將會大有展獲，能有新局面的產生，邱彥龍老師提醒，心在哪成就就在哪，建議此4星座順勢而為。

邱彥龍老師也進一步透露，2026年天王星即將換宮，意味屆時大環境會更不穩、投資環境也會比現在差、財富容易起變化。邱彥龍老師說，天王星在金牛座僅剩9度即將在三年後換宮，很多工作會不穩，投資理財方面，不是暴富就是暴虧，幸運的像坐火箭般財富直飛上升，不幸的就會像坐雲霄飛車一樣急速下降，好運壞運就看過往經驗、實力高低、待人處事跟人品，還有是否跟對人，選擇是否正確也都息息相關，但即使在這段時間重摔，也要能調整心態才有機會重生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小暑

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