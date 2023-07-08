月底吃土總存不了錢！快來檢查「破財庫」五原因你中幾項

你常常覺得到月底就要吃土嗎？為什麼總存不了錢，有可能是你的財庫破了。命理師湯鎮瑋老師分享影片「老是存不了錢，跟錢財沒緣份！？破財庫的五大原因你有幾個呢？」，快看看你符合哪幾項，又有什麼修正的方法。

一、財庫相沖、沒有財庫

每個人都有自己的出生年月日時，也就是八字，十二地支裡掌管財庫的有辰戌丑未，如果八字命格常常破財，代表財庫相沖或是根本沒財庫，也就會有錢財留不住、花錢慾望無法克制的狀況。

二、個人個性業力牽引

每個人個性不同，有些人可以做事情堅守原則，有些人做事卻沒有章法很隨興，個性會牽動用錢的方式，個性也會影響破財庫。

個人個性業力牽引會導致財庫不聚，譬如有冤親債主、共業，可能會遇到詐騙，也可能需要為家庭、家人多承擔。如果遇到小人，可能就會有人向你借錢、騙你投資，家庭的共業，可能和前世今生因果有關。

三、居家風水

人住的環境或是所處空間，都會產生磁場，人在空間裡面會跟磁場相應，尤其當人腦波弱的情況下，或長時間待在同一個環境，會長期被影響。

如果居家有穿堂風、開門見灶、廁居中，都容易造成破財狀況，這些風水都會影響居住者的思維運氣。

四、面相

常言道，相由心生，運由心轉。有些人面相天生漏財，例如鼻子代表財帛宮，鼻頭代表賺錢能力、鼻翼代表存錢能力，如果正面就會看到鼻孔、或是外翻，都是露財面向。

另外如果平常嘴巴闔不起來，沒事常開開的，像在發呆，代表財庫無收、漏風，也是容易漏財面相，而嘴角下垂的人代表錢財一直溜走，看很多事情都太悲觀。

另外命宮也就是兩眉之間，叫做命宮，如果有橫紋或直紋，代表容易犯官非、小人、劫財狀態，也容易會有爛頭花，所以建議不要養成皺眉習慣。

五、流年運勢

例如流年流月運氣，可能走到某宮位、某行星造成干擾，可能會做出錯誤判斷，或是遇到不對的人，都會影響流年運勢。

湯鎮瑋老師建議可以檢查自己破財庫五大因素，中了幾個？因為命格可能是天生的、但是個性、業力有先天因，也有後天果，風水是可以改變、面相也可以透過生活習慣、保養改變，流年也是可以預防的。

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