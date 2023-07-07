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超愛搧風點火三星座！處女嫉妒鬼、牡羊大嘴巴、這星座默默使壞

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為說話搧風點火。圖片來源／ingimage
圖為說話搧風點火。圖片來源／ingimage

有些人惟恐天下不亂，總喜歡把事情鬧大，在人際關係上搞破壞，順便看好戲。命理網站旺好運分享「這些星座真的很愛煽風點火」，當心你旁邊有沒有這些人。

第三名：處女座

處女座非常追求完美，也因此讓內心有許多的嫉妒與不滿，就會開始有點見不得別人好，開始搧風點火，挑別人的毛病，這一切就只為了想讓自己嫉妒心好過一點。

第二名：巨蟹座

巨蟹座其實總是默默一個人，不太會想要去社交，會讓他們有搧風點火的原因，大多都是對於自己看不慣的人，而表現出來的樣子，因為他們就是討厭對方，就會想拉攏身旁的人一起。

第一名：牡羊座

牡羊座基本上是很和平的性格，同時也非常開朗與樂觀，但他們總是玩的很開，嘴巴也頗大，更有搧風點火的性格，好像事情就是一定要鬧大，變得很有趣，他們才甘心。

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