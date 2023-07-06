當12星座憂鬱時...牡羊變客套、金牛送貴重禮物、魔羯開始躺平

歌手李玟驟逝，令人唏噓，憂鬱症也掀起全民關注。星座專家米薩小姐之前也分享過12星座可能出現的憂鬱行為，如果發現有以下情況，千萬要多陪伴他們，身邊的人的關心、支援彼此情緒，就是最日常但最重要的溫柔。

▎牡羊：突然間客套起來

牡羊座一生都在為了「做自己」而努力，他們寧願看起來有點白目、或者是衝撞體制、或者是不惜得罪他人，也不想做個虛假的人！所以當牡羊座開始虛偽客套，講些體面又違心的話，那就代表他心裡已經是放棄了很多事情，只想趕快求個結論。這時的牡羊座情緒一定比較低迷，可以多多引導他說出內心真實的話！

▎金牛：分送貴重禮物

金牛座是物質慾望最重的星座，他們平常有收集貴重物品的習慣，這些符合他們品味的事物，其實就是他們人生一路走來的最佳見證。當金牛座開始分送這些重要的收藏品，就代表他們的內心失望落寞到一個程度，連物質慾望都消失了！

▎雙子：電話不接訊息不回

雙子座的人總是手機不離身，隨時隨地都在收集新的情報，或者是與他人進行連結。所以當一個雙子座開始不接電話，也不回訊息的時候，代表雙子座的內心受到很大的打擊，讓他連找朋友抱怨都沒有力氣了！所以如果雙子座已讀不回的話，先別生氣，先關心他們最近的情緒是否很低落吧！

▎巨蟹：足不出戶宅在家

巨蟹座是非常情緒化的生物，當情緒警報到了高點，巨蟹座的反應會相當激烈，也會不斷地跟身邊的人反覆抱怨，所以巨蟹座的情緒低潮是很好觀察到的。因為巨蟹座情緒低潮的話，你會把自己關在家裡，因為沒有多餘的力氣出外跟人對應，但也有可能因為關在家所以衍生更多負面情緒！所以也要適時地把低潮的巨蟹座帶出家門！

▎獅子：謙虛沒自信

獅子座的人天生才華洋溢，也對自己充滿著信心，不管他們的信心有沒有理由，獅子座總是興高采烈地相信自己一定可以達成任何事情。所以當獅子座開始謙虛起來、或開始懷疑自己的能力，就代表獅子座正處於低潮當中。建議這時的獅子座可以多做自己擅長又喜歡的事，找回對生命的熱情！

▎處女：不修邊幅放給他爛

處女座不管對任何的人事物都有著挑剔與追求細節的執著，既然要做，就一定要做到最好，是處女座的基本原則。所以當處女座開始不修邊幅、或者是乾脆放給他爛的時候，就代表處女座的心裡已經是放棄了，這時也不要再去詢問為什麼他能置之不理，而是要去關心什麼事讓他的關心已死！

▎天秤：過度熬夜吃喝玩

當天秤座情緒不好的時候，會選擇逃避自己的內心，不想要有任何獨處的機會，只想要一直與朋友呆著，狂歡或派對；或者是寄情在書、音樂或電影裡，徹夜通宵研究，一整晚都不闔眼！心情不好的時候，別忘了要找時間跟自己對話，找到原因讓自己情緒平復！

▎天蠍：擺架子擺臉色

天蠍座正在情緒低潮的時候，他們會顯得很焦慮，在小事情上更加暴躁易怒，但是又不說出來他們在氣什麼。實際上他們更希望你可以主動發現，而不是由他們主動來說，所以這種生氣的顯現在他們的舉手投足與話語當中。當你察覺到了天蠍座的時常找碴或不滿，就代表在他們的心裡有更深的情緒想要溝通！

▎射手：世界各地流浪

當射手座情緒到了極點，會想要暫時離開現在生活的場域，到遠方的景點去走走看看，重新生活個幾天，不同地方的生活節奏、文化情境，都能夠幫助射手座整理內心的情緒。

▎摩羯：自暴自棄

摩羯座一向是自律甚嚴的體質，當一個摩羯座開始自暴自棄、自我放逐，不再像以往這麼自律或努力，就代表摩羯座喪失了為之努力奮鬥的目標，此時此刻的摩羯座內心相當空虛！但摩羯通常都會自己調適過來，繼續回到甘願辛勞的生活。

▎水瓶：離群索居放飛自我

水瓶座一向把人間世事看得很淡，也不想涉入紅塵間的紛亂與競爭，但是當水瓶深陷其中無法自拔的時候，就會很想到山林裡面離群索居一陣子，遠離人群，遠離爭吵，遠離不能做自己的環境。所以當一個水瓶座消失在圈子裡面的時候，就代表他去放飛自我了。

▎雙魚：突然熱衷宗教、身心靈

當雙魚座受到重大挫折的時候，以淚洗面、找人訴苦是基本款，這時只要聽他們分享情緒，做好傾聽的角色即可。但是當雙魚座真的走不出來，而開始投向宗教、身心靈的懷抱，就要注意了，他們很有可能真的走不出來，而過度依賴宗教團體或各種迷信，身邊有這樣的雙魚座，就要時常看著他們才行。

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