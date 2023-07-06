12生肖「下半年財運」分析！屬牛穩紮穩打、這生肖「當心意外破財」

2023進入到下半年，在剩餘的半年之間，未來財運將會如何發展，或許也能參考個人生肖。日本網站「ananweb」近來就分析12生肖的人，下半年的財運會是如何。

生肖屬鼠

儘管需要自己的努力奮鬥，但最後肯定能獲得金錢上的回報，也可能得到意外之財，但要在花費上需要小心謹慎。

生肖屬牛

經濟上適合穩紮穩打，為了保持安定，在碰到一些必要的花費時，千萬不要為了省錢，最終卻得不償失。

生肖屬虎

比起節省，不如思考如何創造其他賺錢方法。靠著自己的力量，可以開闢出一條新的道路，增加自己的收入來源。

生肖屬兔

雖然會碰到增加收入的大好機會，但同時花費也會明顯上升。目標放在如何能將花掉的錢，促進自我成長。

生肖屬龍

財運逐漸安定，因為工作收入的增加，對未來也能更有自信。但要說安心尚且太早，還是要多平衡收支。

生肖屬蛇

值得期待未來的財運發展，特別是在近期，或許就會有收入出現。但切忌因為這點，就開始浪費亂花。

生肖屬馬

總而言之是個收入和支出都有巨大動盪的時刻，因此必須要保持一點儲蓄，來面對突如其來的花費。只要做好萬全計畫，就沒什麼好擔心的。

生肖屬羊

能夠發揮自身本領，好好賺錢的時候。不過在人際交友上需要多注意，特別要避免他人的花言巧語，就浪費錢買了不需要的東西。

生肖屬猴

財運會受到本業影響大幅變動，特別是自營業者更是如此。也有可能發生其他額外收入增加，但本業收入下滑的狀況。

生肖屬雞

基本收入尚稱安定，能夠讓人放心。但要注意有沒有突如其來的大筆消費出現。如果覺得困擾，可以放眼2024。

生肖屬狗

這時可能會碰到成長上的瓶頸，因此比起追求賺大錢，不如盡可能多節省一分一毫，或是開闢一些小額收入來源，以求聚沙成塔。

生肖屬豬

工作收入還算平穩，全體財運不錯，不過有意外導致破財的可能。特別要小心昂貴的物品，別弄壞或是搞丟了。