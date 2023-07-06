快訊

邀柯文哲上凱道互相作球 黃國昌真能成為民眾黨活棋？

富商老公Bruce身家背景被起底 李玟立遺囑40億財產全留給「最愛的她」

評／布農八部合音不是八部合音？文史作家揭露長年爭議始末

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李玟「總把最好一面給別人」 星座專家喊話魔羯座：要給自己喘息空間

聯合新聞網／ 澤誼的人參青紅燈
2019年李玟在小巨蛋舉行演唱會，她在記者會上談起歌迷的支持而感動落淚。報系資料照
2019年李玟在小巨蛋舉行演唱會，她在記者會上談起歌迷的支持而感動落淚。報系資料照

昨天很多人提到COCO是摩羯座的，大家完全能感受到她的努力與正面，還有辛苦的撐起各種責任，以及總是把最好的一面呈現給大家的光明。

在這邊也對摩羯座喊話一下（其實也是跟自己說）跟苦相隨是我們一輩子的功課，偶而放下這個苦跟使命，也不會怎麼樣。如果沒有好好的休息，是怎樣繼續承擔呢？

摩羯座總是容易覺得世間所有的事情都能因為自己的努力跟付出，而有所收穫跟改變，但是世間險惡，人性如此的自私，時常可能會覺得，不管怎麼做都是那麼辛苦，於是那種剝奪不值得的感受就更加的侵擾摩羯座的心了。

我倒不會說，就放手吧、就休息吧、就不要管了。摩羯座不可能，不要去妄想做不可能的事情，但是給自己每個階段喘息的時間，我想這是可以做到的，請摩羯座一定要牢牢記住啊！雖然很惋惜COCO的離去，但是也不免覺得她能解脫也真的是祝福她。

◎本文內容已獲 澤誼的人參青紅燈 授權，未經同意禁止取用轉載。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

李玟 星座

延伸閱讀

李玟富商老公Bruce身家背景被起底　當年豪砸6億辦世紀婚禮

回憶也DiDaDi！李玟離去為何讓人那麼難過？網嘆：青春死了大半

李玟多年憂鬱昨突輕生驟逝 醫：最擔心「她」能否承受

李玟離世登BBC、CNN國際媒體 成為外媒最高點擊新聞

相關新聞

李玟「總把最好一面給別人」 星座專家喊話魔羯座：要給自己喘息空間

昨天很多人提到COCO是摩羯座的，大家完全能感受到她的努力與正面，還有辛苦的撐起各種責任，以及總是把最好的一面呈現給大家的光明。

被欺負快喊他們！「會拔刀相助三星座」射手不計較、牡羊挺自己人、第一名大哥保護你

有些人天生就有一種正義感，當遇到不公不義的事情，別人會明哲保身，他們卻總是忍不住出手相助。命理網站旺好運分享「這些星座」路見不平會拔刀相助」，看看你上榜沒。

周五迎「小暑」磁場轉換！ 命理師：這5生肖福運相隨

本周五(7/7)迎來小暑，天氣將一天 比一天熱，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，小暑進入未月，後天八卦進入坤卦，是快速學習跟速成記憶的時節，別錯過三級跳的機會。另外，小暑也是磁場轉換的時間點， 運勢不佳想轉運者，建議小暑期間(7/7-7/22)多戴黃色寶石、穿偏黃色或 米黃色衣服，隨身攜帶 淡黃色吊飾，都有助化煞轉運。

每日星座運勢／金牛注意與上司互動 不要耍性子喔

2023-07-06牡羊座短評：幸運的一天，擁有明確的目標。【整體運★★★★★】今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉

夏天愛神襲擊！7月「4星座」桃花人氣最旺 雙子要高調、處女別高冷

不知道你們最近有沒有感受到一波來自夏日的專屬熱浪正在來襲。每次看到窗外刺眼的陽光和不眠不休的蟬鳴，就感覺夏天真的來了。但，高溫之下，桃花夭夭。讓我們暫時忽略掉這惱人的天氣，看看哪些星座能在本月收穫超高人氣，被桃花圍繞呢？被點到名字的小夥伴們，準備好迎接愛神的襲擊了嗎？

靈魂不滅！心是一盞燈...你的身體只是一個容器

誕生於世上的生物，由野性、心性與靈性三個要素組成。所謂靈魂，是不會死亡的存在。每個靈魂都有自己固有的向量（該前進的方向），並持續往那個向量前進。有時人們會稱這樣的向量為「任務」或「使命」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦