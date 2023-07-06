李玟「總把最好一面給別人」 星座專家喊話魔羯座：要給自己喘息空間

昨天很多人提到COCO是摩羯座的，大家完全能感受到她的努力與正面，還有辛苦的撐起各種責任，以及總是把最好的一面呈現給大家的光明。

在這邊也對摩羯座喊話一下（其實也是跟自己說）跟苦相隨是我們一輩子的功課，偶而放下這個苦跟使命，也不會怎麼樣。如果沒有好好的休息，是怎樣繼續承擔呢？

摩羯座總是容易覺得世間所有的事情都能因為自己的努力跟付出，而有所收穫跟改變，但是世間險惡，人性如此的自私，時常可能會覺得，不管怎麼做都是那麼辛苦，於是那種剝奪不值得的感受就更加的侵擾摩羯座的心了。

我倒不會說，就放手吧、就休息吧、就不要管了。摩羯座不可能，不要去妄想做不可能的事情，但是給自己每個階段喘息的時間，我想這是可以做到的，請摩羯座一定要牢牢記住啊！雖然很惋惜COCO的離去，但是也不免覺得她能解脫也真的是祝福她。

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