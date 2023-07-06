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如何讓12星座男想分手？巨蟹男：攻擊媽寶、射手男：半夜查勤、獅子男：素顏約會
當一段感情走到盡頭，想分手卻又不知如何開口？星座專家小瑜老師分享，「如何跟12星座男機智分手」，想要分手的妳，快對12星座男人「做這些事」，他們絕對會主動登出這段感情，還不用撕破臉。
1. 白羊男：把他當uber司機+不給五星好評。
2. 金牛男：不斷在他面前講話分貝超過80。
3. 巨蟹男：在他面前看到任何新聞語尾都加上「死媽寶」。
4. 雙子男：在他心煩意亂時一直展現妳的體貼。
5. 獅子男：素顏。
6. 處女男：學習小瑜的笑聲+食量開始變大。
7. 天秤男：照三餐打電話問他「幫我選要吃什麼」
8. 天蠍男：在床上只down不up。
9. 射手男：晚上11點後開始熱烈查勤
10.魔羯男：問他：你存款有多少？房貸你可以還嗎？
11. 雙魚男：警衛室包裹收不完，開始變得敗金。
12. 水瓶座：用他對妳的方式對他即可。
◎本文內容已獲 小瑜星座 授權，未經同意禁止取用轉載。
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