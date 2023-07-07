7月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息？

2023年的下半年已經開啟了大門。7月這個一年中特別酷熱的月份，雖然很容易讓人感覺到悶熱和不適，但仍然有很多美好的事情夾在其中，比如陣雨、清涼甜美的西瓜和冰飲、歡樂的水上活動……在盡情享受夏天的美好的同時，也來跟著科技紫微網看看，本月宇宙為你帶來什麼樣的能量指引，有哪些事情要注意呢？

塔羅解說：

與星座運勢不同的是，塔羅運勢更像是一個給我們建議和指導的朋友，為大家提供一個審視自我的視角，從而做到趨利避害，防患未然。

占卜指引：

1、請先深呼吸3次，同時心中默念：「我的7月運勢如何？」

2、等待內心平靜後，憑藉直覺選一張牌，記得要選擇對你來說感應最強烈的哦！

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：星幣九逆位、審判逆位、隱士逆位

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塔羅指引：重拾內在的力量和決心。



本月可能會遇到一些經濟上的困難，或面臨不得不跳出舒適圈的挑戰。如資金缺乏、投資風險、不穩定的工作收入、或是與金錢相關的爭端等。你可能會感到迷茫，不知如何取捨，難以判斷接下來的方向，對於要做出決定缺乏自信。



人生不如意事十常八九，當事情無法按照預期的計畫或者目標前進時，我們都很容易困在原地，無法脫離舊有的想法。本月需要更加注意財務管理，並重新評估你的財務觀念，避免浪費和不必要的支出。同時也要學會在面對困難時保持信心和自信，嘗試另外尋找合適的方法來解決問題。



7月會發生的事：

1、躍躍欲試準備跳槽。

2、戀愛中的人計較彼此的付出是否公平。

3、靈感和想法很多。

4、聽到他人對你不好的評價。

5、花費超出預期。

牌組2：教皇、寶劍皇帝、權杖十

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塔羅指引：學習他人，評估自身。



很充實的一個月。「自我提升」是你在7月的主旋律，不但工作與生活都很充實，在精神層面也能找到內心的平衡和答案。有機會與他人交流一些深度思考，從對方獲得有益的洞見和指導。你也會在這個月展現出堅定果斷的行動力和決策力，辛苦當然難免，但經過努力之後你能順利完成自己設定的目標，並享受努力的成果。



本月你會承擔更多的責任、或者是擔任領導者的角色，因此你需要更加自律。如果你已經是領導階級，這段期間你有機會展現出色的管理和組織能力，只是要注意保持謙遜態度，並評估自身承受力，因為權杖十是在提醒你「凡事量力而行」。



7月會發生的事：

1、得到他人有效的建議或幫助。

2、收到某個好消息、獲得獎勵、或是獲得頭銜。

3、思維清晰，工作效率很高。

4、工作忙碌，經常加班。

5、同事未完成的業務被派到你手上。

牌組3：世界逆位、權杖四、寶劍騎士逆位

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塔羅指引：發現問題，解決問題。



承上啟下的一個月。許多事情會在本月進入收尾階段，但中間仍會經歷一些延遲或阻礙，或是即使完成重要目標卻仍然缺乏滿足感。多多檢驗、審視自己是否有未解決的問題或事務需要處理，因為本月遺漏待辦事項的可能性很大，容易出現只差臨門一腳的情況，或是在收尾階段發現紕漏。



整體而言，本月會有不錯的成果，或者是正在逐步實現、靠近你所設定的目標。別急著先慶祝，應保持積極的態度，並盡力克服現實中的難題。如果你對於目標或計畫的規畫不夠清晰，你的行動就會缺乏果斷，造成問題。這時你應及時重新評估目標，並尋找積極、有效的方法來解決問題。



7月會發生的事：

1、與曖昧對象的感情會有進展。

2、在已經完成的工作中發現差錯，臨時加班。

3、手氣雖好，但易因貪心收不住手。

4、出遊計畫雖然有些波折，但還是順利成行。

5、參加朋友的聚會。

牌組4：權杖皇帝、聖杯五、死神

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塔羅指引：喚醒內在力量，迎接新的開始。



本月有些忙碌，感情和生活需要兩頭兼顧。你將面臨某個重要的轉變和挑戰，若順利完成，往後將承擔起特定的角色和職責，在個人生涯或職業生涯方面發揮出能力，挑起大樑。但如果你受制於過去的經驗，則將無法達成內心的期望，讓你感到失落。



此時，你需要誠實面對自己的感受，並尋找解決問題的途徑。死神象徵的是結束和轉變。本月的轉變可能涉及某個方面的生活、情感關係、或某些根本性的觀念。這種轉變可能會帶來一些不適和困惑，但它也為你提供了成長和重生的機會。



7月會發生的事：

1、戀愛中的人，易因一方過於自我而互起爭執。

2、錯失一個機會，需要重新開始。

3、睡眠品質不佳。

4、在職場上扮演核心領導角色。

5、在家中長輩的干預下，完成某項決定。

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