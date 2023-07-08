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靈魂也有任務！不喜歡家人沒關係 因為你們靈魂不契合

方智出版社／ 文‧真印
圖為心靈自由示意圖。圖片來源/ingimage
圖為心靈自由示意圖。圖片來源/ingimage

之前提到靈魂永不滅，而且會一直帶著任務。

例如，精通醫療的人會繼續朝那個向量前進，靈魂的經歷也像這樣，從未改變過向量。

此外，即使換了一個肉體容器，靈魂前進的方向必定還是照著原本的向量走。

我們出生在這世上的時候，靈魂會自己選擇能讓向量成長的肉體。 像是把醫療當任務的人，會出生在醫師或藥劑師世家；任務為藝術或表演的人，會出生在藝人家庭或跟藝術有緣的環境等。

現代的團體或集團，是由肉體主題或次元相近的人所組成。

比方說人種、民族、某種社群、家族。

順便告訴大家，認為祖先或過世的家人會變成守護靈的習俗，是全世界都有的想法。所謂的守護靈，就是願意保護自己的高次元存在，祂不一定跟我們有血緣關係，請把祂想成是靈魂次元相近的人。

命運的橫線與宿命的直線

有「命運」跟「宿命」這兩個詞彙。

宿命，指的是自己無法改變、天生的事物。 舉例來說，最具代表性的就是生日，還有家人、性別、DNA等都屬於宿命。我們先將這個受宿命束縛的肉體稱為「直線」。

然後，有另一個名為命運的「橫線」。這是靈魂為了搬運性命的軸線，請當成是為了靈魂而開的道路。

靈魂會沿著橫線移動前進，時常和直線交錯。

靈魂會在十字路口（接合處），選擇這輩子想使用的容器（也就是肉體），接著搭車移動。

這樣一來，就能移動到更高的次元。

就算是家人也有合與不合

若選擇接近直線（宿命）的肉體，這輩子可能會出生在與宿命相近的地方。例如兄弟姊妹跟你，說不定是選擇相鄰的直線，所以才出生在同個家庭。

《魂活：喚醒靈魂記憶，重啟你的人生》。圖／方智出版社提供
《魂活：喚醒靈魂記憶，重啟你的人生》。圖／方智出版社提供

不過，即使選了相近的直線，也不知道橫線、就是所謂靈魂的向量是否接近。 沒緣分、也沒淵源的兩個肉體，很少出現關係相近的情況，大多都有某種緣分在。

可是，就算有血緣關係或是家人，從靈魂來看也不一定屬於同個群體。

如果對家人或親戚總感覺不對勁，或有種疏離感，覺得哀傷、生氣的話，也都是非常自然的情況。

沒辦法，因為靈魂不同。 不需要認為「因為是家人或親戚，所以要去理解他」或是「要彼此疼愛」，甚至不需要因為沒照父母的期望過活而感到愧疚。

(本文摘錄自《魂活：喚醒靈魂記憶，重啟你的人生》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

靈魂

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