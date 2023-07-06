從土象時代解脫！人生不必「跟別人一樣」 你是獨一無二

人這種生物無法照著某個人的指示，也不能在跟人的比較下生活。每個人都是獨一無二的個體。就算是家人，即使在同間公司上班，每個人的人生主題也不一樣。

不過，有些人總是被群體或所屬團體耍得團團轉，這種人大多出現在過去的時代。例如：

買了房子就要付房貸，一輩子都要住在那裡才行。

一定要在X歲前結婚。 絕對要當上正職員工讓生活安定。

從事某個職業後必定要持續三年

換工作只能在X歲之前……諸如此類。

當然，如果你因為這些事感到興奮期待，或是跟著團體生活、日復一日的日常，能讓你感覺滿意或喜悅的話，也完全沒有問題。請帶著自信繼續生活下去。你的靈魂任務，一定在這些讓你感到興奮期待的日子中。

被團體意識戲弄得本末倒置

《魂活：喚醒靈魂記憶，重啟你的人生》。圖／方智出版社提供

問題在於疲於團體生活或日常的人。現在這種人非常多，疲勞倦怠、身心瀕臨崩潰，最後的手段是來我這裡諮商。

假如你對現在的生活感到疲憊，或是產生懷疑的話，請問問自己：

「這裡是你即使傷害自己，也一定要繼續待的地方嗎？」 若身心疲憊實在太嚴重，或是身體出現問題，早上起床也不會因為即將開始一天感到喜悅的話，現在的生活可能不適合你。 現在的生活跟形態到底適不適合自己？

這問題或許有點棘手，不過一定要試著問自己一次。當然我也可以協助你，請身邊人幫忙也是非常美好的事。但是，只有你才能面對自己。

(本文摘錄自《魂活：喚醒靈魂記憶，重啟你的人生》，方智出版，未經同意禁止轉載。)