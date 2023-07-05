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靈魂不滅！心是一盞燈...你的身體只是一個容器
誕生於世上的生物，由野性、心性與靈性三個要素組成。
【靈魂＝靈性】
所謂靈魂，是不會死亡的存在。每個靈魂都有自己固有的向量（該前進的方向），並持續往那個向量前進。有時人們會稱這樣的向量為「任務」或「使命」。
【肉體＝野性】
相對的，肉體這個容器是有壽命的。肉體是指這輩子的容器。只要身為容器的職責結束，就會死亡。
例如吃好吃的食物、保持健康、談戀愛與稍做打扮，這些都是野性的需求。讓容器進食、心情好又健康生活，對靈魂來說是非常重要的事。
不過，野性相當有個性，時不時會扯靈魂的後腿。只選輕鬆的路走、讓自己維持現況，或是對不順心的事憤慨不已，這些所謂人類的煩惱，都可視為是野性的作為。要好好訓練自己的野性，便需要自律。
就算肉體消亡，靈魂也不會消失。祂會再次選擇下個肉體，重新輪迴出生到地球上，直到完成使命。肉體死去，靈魂便會移動到下個肉體，差別只在於容器不同而已。靈魂以「這次要借用這個容器，讓這孩子往自己靈魂的方向前進」的想法，選擇下次出生時要使用的肉體。
像這樣，靈魂憑藉許多肉體走完自己的向量之後，完成使命的終點，就是從漫長旅途中「畢業」。
【內心＝心性】
內心是連接肉體與靈魂的橋梁，也能說是管道。實際上，這個管道如果堵塞的話，就無法聽到來自靈界的訊息。所以，為了順利遵循靈魂的向量生活，使內心處於開心又純淨的狀態，是相當重要的事。
要使內心健康，一定得讓肉體（野性）也保持健康。野性如果心情好，心性也會變得開朗明亮。當心性變得開朗，才能接觸（連結）內心深處那座橋梁上的靈魂。
心性如同一盞燈。你的內心有個調光器，轉開調光器就會越來越亮。
(本文摘錄自《魂活：喚醒靈魂記憶，重啟你的人生》，方智出版，未經同意禁止轉載。)
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