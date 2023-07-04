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沒朋友也沒關係！「沒有社群就活不下去」生肖TOP3 屬豬人無時無刻都拿著手機

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在宗教觀念中，有所謂的天堂，也有所謂的西方極樂世界，而在人類的科技上，則開闢了網路的社群世界，十二生肖中，有些生肖非常仰賴社群，如果沒有社群，可能就要活不下去了，讓我們來看看是哪些生肖。

第三名：豬

豬寶寶天生就具有喜愛分享的特質，喜歡將自己所擁有的與他人一同分享，並聽取心得，有些豬寶寶又特別的多愁善感，所以就喜歡將自己的心情感受公諸於世，並在網路的世界裡得到貼心鼓勵，成為一種心靈寄託，所以無時無刻，都會看到這類型的豬寶寶不時的拿起手機，看看自己的動態是否有人回應，或是觀察別人的動態，尤其是跟他出去時，豬寶寶更可能連頭都不抬起來，直接用手機跟你對話，好像就活在網路世界裡一樣，難以跳脫出來。

第二名：羊

屬羊人本就有領導的才能，也很希望成為帶頭者，即使不能當決策者，溫順又合群的羊寶寶，也願意一步一趨的跟在強者後頭，但是這並不能滿足羊寶寶的個性，所以有些羊寶寶就會開始在網路的世界裡發展，想要在社群之中佔有一席之地，成未另一個世界的佼佼者，羊寶寶會轉貼許多有趣新穎，或是不同的知識觀念給大家，並發布各類最新訊息，他會很認真的經營網路社群，就像自己的第二生命一樣，從中獲得另一種成就感。

第一名：鼠

鼠寶寶容易多疑且保守，不喜歡惹事生非，懂得保護自己，又有些內向害羞，卻又喜歡結交朋友，如果要他們在眾人面前，大聲的介紹自己，並在社交場合中主動的去接近陌生人，那可真是要了他們的命，不是鼠寶寶不喜歡表現自我，而是在不確定性和沒有安全感的環境中，鼠寶寶會淡化自己，在旁邊默默地觀察，相對於社群世界裡，鼠寶寶則能獲得更多的舒適感，所以社群就成為了另一個家，可以毫無顧忌，暢所欲言，盡情的展現自我風格，也許有些人會稱之為鍵盤俠，但大多的鼠寶寶都不會有惡意，只是勇於發表自己的言論罷了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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