7月想脫單？桃花爆棚5星座 牡羊快出遊、獅子愛在職場、水瓶別再裝了

哪些星座桃花爆棚，最有望在7月脫單呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』七月份感情最旺💕桃花爆棚‼️最有望脫單的星座⭐️，快來看看你桃花如何，建議參考太陽、上升星座，要以上升星座為主，太陽為輔。

▎牡羊座 旅遊約會最適合

7月牡羊座桃花很好，但是處理自己的情緒更重要。7月上半月會因為工作壓力很大，雜事很多，就算這時出現好桃花，也會因為自己太忙碌心有餘而力不足，就算有好桃花，也提不起勁。建議要先處理好情緒，學會和壓力共處。

想要談戀愛的牡羊座，7月要多出去走走，這時心情有點懶懶的、宅宅的，但是7月有機會遇到讓你怦然心動的對象。

如果是有對象的牡羊座，7月也是感情升溫的時期，記得要控制情緒不要太緊繃，可以多安排旅行、多約會，用玩樂活動放鬆身心，和另一半感情更好。

▎獅子座 對象可能跟職場有關

7月的獅子座會有很多機會出現，工作職場上也會有新機會、新舞台，有更好發揮的空間，所以也會更有魅力，很容易放電。

獅子座很容易不小心電到別人，上半月的時候獅子有桃花，但要學著去分辨好桃花或壞桃花，不要太早下決定，急著進入感情關係，到了7月下旬感情會更明朗化。

對於想談戀愛的獅子，7月的桃花會跟工作有關係，可能是同事或出差認識的人。如果有心動的感覺，獅子座千萬不要死要面子，喜歡就要主動。

如果是有對象的獅子，7月也是修復感情的好時期，之前可能感情有點冷或是有矛盾僵持不下，7月有望改善。建議獅子座不要鑽牛角尖，想化解修復感情，獅子座也要稍微主動，以退為進，感情會變甜蜜。

▎摩羯座 桃花兇猛 建議打安全牌

7月人際關係非常好，非常和諧，7月感受到了人脈的重要性，在人際關係方面，魔羯通常很懶，覺得麻煩，7月要好好利用這股能量，好的人際關係會帶來好的桃花。

摩羯座一鳴驚人，平常是桃花絕緣體，7月桃花來得很猛、很兇，想談戀愛的話，7月有非常多機會，但建議眼睛睜大，但有些高難度的對象，可能會讓你無法駕馭，如果一時判斷錯誤，還可能引狼入室。

7月摩羯座想要談戀愛，建議打安全牌，不要給自己找麻煩。有對象的魔羯，感情有望升級，建議要更經營戀愛關係、更重視對方感受。摩羯座可以多多表現浪漫因子，其實魔羯也是會浪漫的，7月要動起來經營感情，感情會升溫。

▎水瓶座 做真實的你 別再裝了

7月水瓶座面臨很多挑戰，工作職場也是忙得焦頭爛額，但是水瓶座的桃花還不錯，上半月還好，越到後面如吃甘蔗，越來越甜。

想要談戀愛的水瓶座建議不要假鬼假怪，遇到有好感的對象，不要有太多偽裝，人越自然脫單的機會越高，如果你過度包裝，反而顯得陰陽怪氣。

7月單身水瓶座會遇到心靈相通的對象，要把握機會。有對象的水瓶座，7月建議要多說一點內心的真實想法，讓對方看到你內心的那一面，坦誠一點拉近兩人關係。有對象的水瓶座想甜蜜蜜，7月的關鍵字是「主動」，要主動經營感情，也要讓對方看到真實面，平常愛耍狠、裝堅強的水瓶座，建議姿態放低，感情會更和諧。

▎雙魚座 桃花集火上半月

想要談戀愛的單身雙魚，桃花火力集中7月上半月，會遇到很有感覺的人，可是也請你擦亮雙眼，要分辨好壞，否則可能因為感情破財。一旦覺得對方怪怪的，就不要自己騙自己。如果有曖昧對象，但一直沒有進展，也建議「此路不通，快改道」。

建議雙魚對於感情不要有過多的堅持，努力過的感情也需要斷捨離，不要把心思放在太勉強的對象身上，

雙魚座7月中旬會有很多工作事情讓你很忙碌，容易忽略另一半，有對象的雙魚座要安撫另一半的情緒，獲得體諒與支持，才能減少爭執。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。