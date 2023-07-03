快訊

兒科醫涉家暴引譁然！已暫停所有臨床職務靜候調查 任職主管：原先就已打算離職

網路遊戲的虛擬社群，將成為人類社會的未來雛形？

MLB／第31轟！大谷距個人明星賽前最多轟 只差2發

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！O型這生肖「收益滿滿」：機會來得又急又猛

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人工作來得又急又猛，卻收益頗多，有人則能在短時間內大量入財，賺取收入，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬雞

本周從事小生意的人，生意將會有很不錯的業績，特別是攤販類型，或是麵店、便當店等這一類型的店面，能夠在小本經營的情況下，高朋滿座，用餐時間忙得不可開交，但是要特別注意，在衛生環境上，也不要忽略，必須保持清潔，才能讓客人下次再來消費喔。

第四名：血型O型+生肖屬蛇

打工族的人要注意了，無論你是餐飲業工作者，或是文書相關的臨時工作者，在本周將有機會接到臨時工作，而且來得又急又猛，大量的工作瞬間壓在身上，需要加班面對，雖然辛苦，但是收益頗多，可以好好把握這一波財運，只要靜下心來，按部就班，就能順利完成。

第三名：血型AB型+生肖屬龍

想要創業或是開店的人，本周有大好運勢，能夠找到不錯的經營地點，不僅能簽到合理的租約，房東人也很和善，而且這會是一間財屋，所謂天助自助，能夠讓你在未來的發展上，得到助力，再加上自己努力，自然可以財源滾滾，所以趕快利用這個月，積極找地點。

第二名：血型O型+生肖屬豬

一般來說，上班族想要增加收入，大概就只有加班一條路了，但是本周不一樣，將會遇到有人來洽談短期合作，很可能是經由同事拉線介紹，雖然只是短期的合作關係，但是報酬確實相當的合理，請你一定要認真去做，因為在好的表現之後，未來可能還會有繼續合作的機會。

第一名：血型B型+生肖屬牛

如果你不是每秒幾十萬上下的大老闆，那麼想要在短時間內大量入財，就只有利用投資的方式來獲利，本周的你就特別適合入場投資，尤其以股票方面，你可以多看目前的股市動態，從中獲取相關資訊，依據你的直覺力，能做出正確的選擇，在幾天內賺取收益。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖運勢

延伸閱讀

Metoo下半年還有核彈級未爆彈！命理師點名「三生肖」容易翻車

三星座被誤會不解釋！射手let it go、摩羯用行動證明、第一名改天弄死你

「不看場合說話」三星座！魔羯太誠實、金牛遲鈍、第一名故意惹怒別人

12星座「玻璃心碎滿地」排行榜！獅子座獨自悲傷、這星座負面情緒強「有如被害妄想症」

相關新聞

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！O型這生肖「收益滿滿」：機會來得又急又猛

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人工作來得又急又猛，卻收益頗多，有人則能在短時間內大量入財，賺取收入，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：金牛貴人運旺 職場有升官運

火星最後衝刺，能量大鳴大放，有心人士太想吸睛而無所不用其極。當心年輕人、小孩容易出狀況，小心避免危險或受傷。金星與天王星四分相，金錢價值觀受影響和顛覆，銀行系統或物價消費可能有所轉變。

每日星座運勢／水瓶參加活動秀自我 能得異性青睞

2023-07-03牡羊座短評：工作熱情有增無減。【整體運★★★★☆】幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧

12星座「玻璃心碎滿地」排行榜！獅子座獨自悲傷、這星座負面情緒強「有如被害妄想症」

每個人個性不同，有些人生性纖細，容易受到一點挫折，就產生負面情緒。日本網站「占TV」近來分析十二星座，排行哪個星座，最容易是這類「玻璃心」的人。

殺破狼週運勢／單身獅子易惹爛桃花 雙魚職場受上司重視

雙魚座工作運方面，金星與火星齊聚工作宮位，目前在職場受到上司重視，承接重要的工作。但金星、火星受到天王星影響，常常臨時需要到外地出差，或是跑外務，雖然差旅待遇頗佳，但體力會有些吃不消。

「不看場合說話」三星座！魔羯太誠實、金牛遲鈍、第一名故意惹怒別人

有些人情商很高，懂得看場合說話，但有些人總是在重要時刻說出奇怪的話，把場面搞得很僵。命理網站旺好運分享「這些星座就是不會看場合說話」，來看看有誰上榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦