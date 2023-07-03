本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！O型這生肖「收益滿滿」：機會來得又急又猛

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人工作來得又急又猛，卻收益頗多，有人則能在短時間內大量入財，賺取收入，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬雞

本周從事小生意的人，生意將會有很不錯的業績，特別是攤販類型，或是麵店、便當店等這一類型的店面，能夠在小本經營的情況下，高朋滿座，用餐時間忙得不可開交，但是要特別注意，在衛生環境上，也不要忽略，必須保持清潔，才能讓客人下次再來消費喔。

第四名：血型O型+生肖屬蛇

打工族的人要注意了，無論你是餐飲業工作者，或是文書相關的臨時工作者，在本周將有機會接到臨時工作，而且來得又急又猛，大量的工作瞬間壓在身上，需要加班面對，雖然辛苦，但是收益頗多，可以好好把握這一波財運，只要靜下心來，按部就班，就能順利完成。

第三名：血型AB型+生肖屬龍

想要創業或是開店的人，本周有大好運勢，能夠找到不錯的經營地點，不僅能簽到合理的租約，房東人也很和善，而且這會是一間財屋，所謂天助自助，能夠讓你在未來的發展上，得到助力，再加上自己努力，自然可以財源滾滾，所以趕快利用這個月，積極找地點。

第二名：血型O型+生肖屬豬

一般來說，上班族想要增加收入，大概就只有加班一條路了，但是本周不一樣，將會遇到有人來洽談短期合作，很可能是經由同事拉線介紹，雖然只是短期的合作關係，但是報酬確實相當的合理，請你一定要認真去做，因為在好的表現之後，未來可能還會有繼續合作的機會。

第一名：血型B型+生肖屬牛

如果你不是每秒幾十萬上下的大老闆，那麼想要在短時間內大量入財，就只有利用投資的方式來獲利，本周的你就特別適合入場投資，尤其以股票方面，你可以多看目前的股市動態，從中獲取相關資訊，依據你的直覺力，能做出正確的選擇，在幾天內賺取收益。

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