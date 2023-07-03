唐綺陽星座運勢週報：金牛貴人運旺 職場有升官運
【唐綺陽星座運勢週報7/3-7/9】
星象影響：火星衝刺、金星與天王星四分相
火星最後衝刺，能量大鳴大放，有心人士太想吸睛而無所不用其極。當心年輕人、小孩容易出狀況，小心避免危險或受傷。金星與天王星四分相，金錢價值觀受影響和顛覆，銀行系統或物價消費可能有所轉變。
12星座個別運勢：
牡羊：對職場競爭感到焦慮，感情別忘記經營
天蠍：工作方面各自分工，會有打情罵俏型桃花
魔羯：去蕪存菁別悲觀，感情的吵鬧是清倉過程
水瓶：工作頻繁來回溝通，因重視另一半而有爭吵
雙子：善後救援凸顯厲害，要貼心認真對待另一半
巨蟹：處理過去事業財務狀況，戀情可打開天窗說亮話
天秤：事業上做好自己本分，感情沒交集平常心面對
射手：工作眼光需放遠，感情上有點患得患失
金牛：貴人運旺受長輩看重，貼心行為大受青睞
獅子：平常心就魅力大爆發，感情上受人愛慕
處女：事業有好的合作機會，桃花盛開需慎選
雙魚：職場上有升官運，感情上避免過於冷淡
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