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下周生肖運勢／豬、鼠工作氣勢如虹 羊人脈通錢脈

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族運勢旺示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族運勢旺示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，7/2-7/8各生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.豬、鼠

豬：本週運勢當旺，為第一名。加官進爵，老闆有賞。儘管目前業務得心應手，頗為順利，還是要步步為營。

鼠：本週運勢旺盛，氣勢非凡，同為第一名。驛馬星動，出門有利。為人處事，越發如魚得水。大事清楚說，小事幽默說。

NO2.羊

本週運勢不俗，為第二名。運作好久的案子，終於露出曙光，簽約定案。人脈經營得利，應該算是大收穫了。

NO3.狗

本週運勢不俗，為第三名。能力是職場的銀牌，但重要的是人際關係強大這張金牌，擁有金牌才能暢行無阻。

【財運前三名】

NO1.豬

暑假剛開始，你反而更加忙碌。另一份新興合夥事業正如火如荼展開，前期靠合作布局，後期靠電商網絡。

NO2.羊

人脈就是錢脈，你終於嚐到甜頭了。辛苦了二年的跟蹤，布局，洽談，溝通，最終簽約定案。

NO3.鼠

小錢也是錢，蒼蠅肉肉也是錢。在微利的時代，在通膨的壓力下，珍惜手上賺到的每一分錢。

【愛情運前三名】

NO1.豬

愛情運甜蜜，難得婚前雙方家庭的走動，被女友的熱淚盈眶感動，你提出結婚的要求，給她個完整的家。

NO2.狗

愛情運上升，剛墜入戀情的你，心情就像是爆紅的歌曲一樣~我的字典裡沒有放棄，因為已鎖定你。

NO3.鼠

愛情運穩定，沐浴在愛情甜蜜中的你，男友天天為你做感動的事，即使是一杯冰咖啡，或下班一起晚餐都是開心快樂的狀態。

【健康運前三名】

NO1.狗

健康運不錯，正常水果的享用時間，較甜的水果在上午吃，其餘類適合在飯後1.5個小時，也要注意食用的分量。

NO2.羊

本週健康運勢好。可多食護眼食物：枸杞、菊花，對眼睛酸澀、疲勞、視力變差等問題有很大幫助。

NO3.豬

健康運勢不俗，調整作息，恢復正常生活，每週運動二次習慣，感覺通體舒暢，心情也大好。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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