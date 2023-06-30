Metoo下半年還有核彈級未爆彈！命理師點名「三生肖」容易翻車

「MeToo」事件在台灣持續延燒，從一開始從政治圈，再到藝文界、教育界，一路延燒到現在的演藝圈，不少藝人都「人設崩塌」，良好形象一夕翻車，震驚社會。「子午卯酉」就是所謂的桃花，子是鼠、午是馬、卯是兔、酉是雞，2023年是兔年，也就是桃花年，所以特別容易發生桃花事件。

2023年生肖屬兔是值太歲、雞是沖太歲、老鼠是刑太歲，所以只要是這三生肖的人，就特別容易出現桃花事件，像是演藝圈中的娛樂圈：瘦子(76年次屬兔)、炎亞綸(73年次屬鼠)、黃子佼(61年次屬鼠)、黃連煜(49年次屬鼠)；政治圈：陳雪生立法委員(40年次屬兔)、鄭宏輝前新竹市議員(58年次屬雞)、朱學恒(64年次屬兔)、王丹社運人士(58年次屬雞)，全都符合條件，也都陸續出事了。

性騷擾風波會燒到國曆9月底，且「還會再爆發更大的」，包含娛樂、演藝、政治、校園、法界、醫界以及軍警界！

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

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