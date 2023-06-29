范范姐加油！星座專家澤誼給雙魚座「面對現實」三建議
「黑人」陳建州捲入ＭeToo風暴，面對女藝人郭源元指證歷歷，范瑋琪IG限動護夫，稱「黑人滴酒不沾、家裡只有一張床、我孕期只出門過五次」再掀話題。星座專家澤誼老師在臉書專頁發文，分享給雙魚座面對現實的三個建議，而「范范姐」范瑋琪正巧是容易為愛昏頭的雙魚座。
給雙魚座面對現實的三個建議
雙魚座要自欺欺人起來真的是十二星座之首！對他們來說面對現實太殘酷，就不如繼續躲在別人幫他建構的粉紅泡泡的世界，好讓自己覺得不會受傷，這樣的幻想力，就是雙魚座生存下去的法則。
1、離開同溫層，世界跟你想的不一樣
雙魚座那種我只聽我選擇我認為對的人，是讓大家很受不了的一點，戀愛腦＋超怕寂寞的他們總覺得我只要跟我認定的人緊緊守護著，外面的風雨都能挺過，然後旁邊那個人是對是錯，就完全不在他們考慮範圍！好像是自己在幫每個人賦予他們心裡想的角色跟人設，這實在是太困在自己的世界裡了。走出這個地方，你會發現，很多事情跟你想的差很多。
2、現實不是演戲，腦補少一點
承上題，雙魚座對於現實跟他想像的世界的界線界定得太過模糊，所以會有一種現實幻想分不清的腦補出現，於是乎那些別人的傷他們看不到，別人的痛苦他們自己用們的濾鏡輕輕放下看不到，這樣的腦補是避免自己受傷，卻也是對現實否定的保護機制。
3、面對現實不難，人生才可能成長
現實是如此的艱難，就是人生的一個部分，堅決地否定只是讓人笑話，活在謊言裡的假象，雖然比較不受傷，卻是無窮無盡的謊言包裝的人生，敏感的雙魚座，是不可能一點感覺都沒有的，面對才可能成長，痛苦並非沒看到就會消失。
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