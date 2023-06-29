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MeToo風暴國師警告「一類人」小心！7月未完待續⋯造業者一一遭天懲

聯合新聞網／ 綜合報導
有「國師」之稱的星座專家唐綺陽。圖／500輯攝影團隊提供
有「國師」之稱的星座專家唐綺陽。圖／500輯攝影團隊提供

台灣MeToo風暴持續延燒至演藝圈，包括宥勝、許傑輝、黃子佼、炎亞綸、NONO、和黑人陳建州，許多原本形象良好的男明星紛紛遭到揭發，人設大翻車，這一波會持續到何時，是否還有更大咖爆出？有「國師」之稱的星座專家唐綺陽，原本預測風波將到7月1日，不過昨（28）日深夜再發文指出7月有金星停滯，會繼續針對1類人，造業者將一一被清理。

唐綺陽昨深夜在臉書發文提到，知道大家都在等7月以為能鬆一口氣，但是7月有金星停滯，警告「會繼續針對『得了便宜還賣乖』的人喔！（所以，是未完待續…）」，唐老師在留言中解釋，因為金星停滯在獅子，「所以，霸氣那套不管用了喔！」，笑稱自己有點同情影劇記者今年都過勞了，更預言「今年下半的每個月都有事的啊」。

唐綺陽隔4小時後再發一文，提到既然是「業力爆發起始年」，就不能心存僥倖，而下半年一波波的諸星停滯，會以不同理由和方式「清理造業者」，同時也是老天給警告、懺悔的時機，她強調「如真有犯錯，最好的應對是『趕緊覺醒、真心悔過』，往日繁華其實是海市蜃樓，就別再強留眷戀了，這是唯一停止天懲的方式」。

唐綺陽 MeToo 星座

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