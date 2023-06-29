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黑人參考一下咩！星座老師澤誼喊「金牛座別踩這三地雷」

聯合新聞網／ 澤誼的人參青紅燈
陳建州捲入性騷風波，范瑋琪力挺丈夫清白。圖為之前活動照。報系資料照
陳建州捲入性騷風波，范瑋琪力挺丈夫清白。圖為之前活動照。報系資料照

ＭeToo風暴燒不停，最近也燒到「黑人」陳建州，前黑澀會美眉「大牙」、「微風女神」郭源元接連指控他涉性騷，陳建州、范瑋琪夫妻否認，還提告大牙。星座專家澤誼老師今早在臉書專頁發文，分享金牛座別踩的三個地雷，而「黑人」陳建州也正巧是金牛座。

金牛座勒，這個星座人生就是充滿著各種感官感受去選擇他們要的。身體就是他們的雷達，想吃想睡想打砲，對他來說都是很自然得滿足的。所以我是勸勸金牛座啦，認清這個現實，用對的方式去滿足好自己，而不是壓抑到最後，結果爆炸也不會比較好啊。

1、不要餓著，就能避免很多事

身體的慾望就是金牛座前進的動力，正視身體的需求，將這個擺第一位，用「正常的方式」去滿足好自己，只要能做到這點，金牛座就會覺得自己精氣神都恢復了，自然要做什麼都順順順！​

2、不要壓抑，沒人知道你在想什麼

麻煩的就是金牛座好像有時候也會很愛面子，而不敢真的說出自己的需求，一臉覺得大家都要知道他的樣子，或是覺得說出來就好像很丟臉，於是瘋狂壓抑，當然就會某一天連自己都不知道為什麼，就直接炸裂，真的是不要給大家帶來這種困擾啊！

3、誰都會犯錯，不要太固執

雖然十二星座都有不想認錯的毛病，但是金牛座的不認錯真的會讓人氣死啊！這個星座腦袋僵固不化起來，腦袋根本就是化石做的，要他們去同理感受別人的情緒是需要經過大量訓練的，所以無法認錯在於沒有辦法理解情緒這件事，於是就成了頑固的傢伙！

◎本文內容已獲 澤誼的人參青紅燈 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 陳建州 范瑋琪 MeToo

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