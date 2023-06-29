私下差很大！「人設最完美」3大星座 水瓶過於獨斷、第一名愛求刺激

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聯合新聞網／ 安妞星座
圖/pakutaso
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最近＃me too 事件不斷延燒，許多不為人知的秘密都洩漏出來，原本讓人覺得十分完美的人，都露了餡，畢竟紙包不住火，被發現只是遲早的。

TOP3：天蠍座

天蠍座在眾人眼中，是一位做事很有決心跟毅力的人，能夠克服困難和面對挑戰；對事物有深度的洞察力和敏銳的觀察力，能夠察覺他人的動機和意圖；對關心的人及朋友，會表現得很忠誠，並且做出無私奉獻。這些在生活及工作中表現，顯得堅定可靠，能提供有效的見解與建議，容易得到他人的欽佩與尊重，也能贏得他人信任。

但私底下，會有過度懷疑和嫉妒他人的行為，在還沒有證據之前，就不斷的做出負面猜測；有時候會表現出強烈的控制欲和報復心，並且會想控制他人的行為和想法，甚至可能因為面對負面情緒和他人的批評，而開始封閉自己，拒絕與他人聯絡。這都讓人感到矛盾困惑和反感，還常常造成對立與不安的氣氛。

TOP2：水瓶座

水瓶座總是讓人覺得十分友善、友好，對於不同環境背景的人，總能給予相當大的包容；對社會議題也很關注，還保持著公平正義的角度來評斷事務，甚至參與慈善事業活動；對很多事情也能提出很有創意的觀點，用獨創性來改變傳統模式。這些特點都容易與他人建立起良好的人際關係，可以很輕易得到身邊人的認同，並成為有價值、有見解的人才。

可是私底下，卻因為太過獨立和自主，重視個人大於他人，表現出冷漠和疏離感；也會堅持自己的想法及觀點，顯得頑固，不給他人解釋或平反的機會，也不願接受他人的意見和建議；在大多時候更喜歡按照自己的方式行事，容易忽略他人感受，過於獨斷自我。這樣私底下的行為，常讓親密關係或他人，感到被忽視被冷漠，不被當一回事，無法有效的進行溝通。

TOP1：牡羊座

牡羊座在他人眼中，是個很勇敢、很有勇氣的人，對於自己的夢想會永遠追求；也是很有活力和熱情，對新事物充滿積極態度，永遠是動力滿滿的人；同時也是非常坦率直接的人，表現出真誠，可以直接說出自己的心聲及感受，讓人不會感到被欺騙。這樣的態度，都讓他人感受到激勵和無畏的的精神，能夠帶動他人在團體活動中的參與度，容易得到他人的信任。

不過私底下，卻因為非常有自信，所以自我意識非常強烈，在追求自己的目標和利益的時候，常常忽視他人的需求和意見；而且也是十分衝動，求快求刺激，不太考慮後果，是個衝動行事的人；再加上競爭力強，戰鬥力十足，求勝心強，常居於領導地位而不理會他人。這些特點都容易給人壓力、緊張和不愉快，也常常讓人感到被忽視而有不被尊重的感覺。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

水瓶座 星座運勢 MeToo

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