MeToo業力引爆後...下半年12生肖還要留心這些「共業」

轉眼2023年過一半，命理師湯鎮瑋老師分享影片「2023下半年，十二生肖共業要注意⚠️財富從哪裡來！？」，告訴你12生肖有哪些「共業」、還有財富哪裡來，又該如何開運。「共業」的意思是，是會共同遇到的問題，例如最近桃花業力引爆，2023年農曆「午月」是桃花相刑相沖的月份，所以桃花、人設問題多。快來看12生肖下半年會共同遇到哪些功課，又該怎麼應對，度過下半年的關卡。

▎生肖屬猴、鼠、龍

《會面對的功課／人際關係勞心勞力》

這三生肖下半年比較勞心勞力，尤其在人際關係上會特別明顯。例如可能遇到口舌是非、小人問題，或是人與人溝通會有理念不合的情形。這三生肖要好好面對人際關係，你們有走一點桃花，有好也有壞，要靠智慧、修為去處理。

生肖屬猴、鼠、龍下半年要特別經營人脈佈局，同事、家人關係都是重要功課。最近常看到引爆業力、桃花業力，如果之前沒有不好的種子，也不會業力引爆。但若是之前有做過不好的事，很可能下半年人際關係的問題就會浮現。

《補財運／人緣財、人脈財》

建議這三個生肖下半年要笑口常開，笑嘻嘻變成菱角嘴守住財庫，在面相學中，鼻子是賺錢的能力、鼻翼和嘴巴是存錢的能力。所以如果常保笑容，下半年運勢會更好。

《如何布局》

在家中或臥房北方，放一個聚寶盆，或是放安忍水，瓷器碗裝一半鹽巴，上面鋪六個銅板，排成圓圈圈，倒開水裝七八分滿。安忍水下方可以壓紅紙，寫上想轉運的人的名字。

▎生肖屬蛇、雞、牛

《會面對的功課／健康問題》

這三生肖下半年容易有老毛病、舊疾復發，甚至可能感染流行性的傳染病，因為健康出問題，可能影響工作，甚至力不從心，生活上也使不上力。建議這三個生肖下半年要調整好身心狀況調，因為會面臨到生活、工作的壓力和忙碌，避免抵抗力下降、睡眠不足，影響到身心靈健康。

《補財運／健康財》

建議這三生肖下半年要補健康財，平常就要排解壓力，別人的事不要放心上，自己做錯事要懺悔。看最近的新聞，就知道人脫離不了因果，俗話說，「菩薩怕因，眾生怕果。」種了因之後，之後會有果報。如果現在遇到不順遂的事情，就要勇於承擔。

《如何布局》

建議生肖屬蛇、雞、牛的人，可以在臥房西方或是家中的西方，放九宮八卦鏡，鏡面有回遮力量，可以補上健康的問題、紓解身心、工作的壓力，也可以除穢。

▎生肖屬虎、馬、狗

《會面對的功課／現實的挑戰》

這三個生肖下半年會接受現實挑戰，也就是接受現實。與其一直花時間問「為什麼是我」，不如直接去解決問題。無法改變的事情，就不要鑽牛角尖，要面對現實，就接受它，把「無常當正常」，就能開運。

《補財運／福祿財、福德財》

越遇到波瀾障礙，越要積福德，也要把每一次的障礙，都當成你積福德、消業障的好機會。如果職場上團隊有人出錯，你也得共同承擔，但是不是要你同流合汙，而是正向的問題，就面對現實接受它。另外，這三個生肖感情可能面臨斷捨離，用正法去接受現實。

《如何布局》

轉運的方法要多行善積福，上供下布施、做義工、佛前供燈也可以。建議在家裡或臥房南方可以放葫蘆，放福祿壽三仙也可以。

▎生肖屬豬、兔、羊

《會面對的功課／事業問題》

下半年要自我突破，突破安逸的環境，工作事業上不要嫌累，要創新、要衝刺，才能激發潛能。

《補財運／事業財》

這三生肖下半年有功名運，很適合考試或累積口碑，適合把事情做好「以名得利」是，可以衝刺事業。有些人可能面臨工作轉職，或是面臨調動，都是好事，新環境有新氣象，舊環境有突破空間，可以更上層樓。這三個生肖下半年把事業財補起來，正財會很旺，事業也很旺。

這三生肖最怕的業力是對自己沒信心，或是沒有堅持作對的事情，或是懶得去努力。

《如何布局》

建議可以在家裡東方擺放開運竹或聚寶盆，開運竹不能放房間要放客廳，也可以放文昌塔。

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