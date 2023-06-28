7月份生命靈數分析：3號人要跨出舒適圈、7號人運勢持續上漲

引用一數指引作為七月的開端：

留在原地，那戰場還未到終結的時刻，

只是退，無法退，得一一清楚的面對，

缺了你的結論，混亂無法終結。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：生活中需要與人協力處理的事項，有部份呈現巨大壓力，不過這些壓力卻是「可以不用有」的，這多是前段時日就該說清楚的話、或是結束的合作，但在當時沒有好好處理、只是拖著，一路就拖到現在了，但七月份是非得做出決定跟裁量的時候，一號人得面對「講清楚，對雙方才都是一種溫柔」的課題，重整合作、協力的方式也好，結束也罷，一切到了該止損的時候；

本月會有大量與人溝通的機會，但一號人得堅定面對，才不會為生活帶來混亂。

工作／學習狀況：在專業上被交付重責大任，從客觀角度看來，如果一號人不擺爛，其實都可以處理得不錯，但本週期的你，卻總是打從心底的抗拒，遇到絕佳表現的機會就想逃的你，比起思考如何逃過，還不如先想想，你害怕的究竟是事件本身？或是盡可能跳過、那個久違又熟悉的恐懼呢？

這段時間的好運程度，來自你對於上述心理恐懼跨越的程度，七月面對的，是需要對外有許多發表自己立場、意見、幫你大大提升能見度的機會，如果你還沒有跟上，或是正跟不合理的抗拒交手，都到了積極跨越那座心中的高牆的臨界點，如果跨過，那麼下半年工作發光的起點，就是這裡了。

愛情：單身者若願意給別人多一點跟你說話的空間，這段時間遇見的，都是高度相當、能夠對談的對象，這類的桃花後續能發展成感情關係的機會也高，但看似開朗自信的一號人，會在這個月發現，自己在面臨認真的機會時，反而想拔腿就跑，除了得先解決自己那個害怕承擔的心情，找出原因之外。

同時，先逼自己好好的面對吧！至少不要跑掉、保持正常互動，才有下一步。

有伴侶者在關係中，過去一段時間到現在，因為老是舉棋不定，喜怒無常，無形中造成對方超大壓力的你，迴力鏢正回到你的身上，你會發現對方也懶得跟你說了，你也開始猜不到對方了，對方突然沒什麼（或多數是負面）反應了，這些都在在顯現了一號人，過去在感情中可能只徒有「交往的表相」卻無「實質內容、深度交流」的問題。

怕交付弱點，是怕對方跑掉，但不交付，對方也是越走越遠了呢～

現在回頭還有機會，一號人得快快追上進度了。

訊息指引：Vision＋Eight of Cups (R)

留在原地，那戰場還未到終結的時刻，

只是退，無法退，得一一清楚的面對，

缺了你的結論，混亂無法終結。

生命靈數2

整體運勢：對眼前多數好運，總是抱持觀望態度的二號人，在七月若能走出自建的心牆，則能將好運迎到生命裡。

無論是他人願意積極的接觸你、給你機會、給出對話的空間、跟心理上的支持，本週期其實一點也不缺，卻獨缺二號人的接納，對這些明擺著的好事，你的心裡總是繞了一百個彎，生出各種挑剔對方也好，排擠自己也罷的看法，若要說這段時間最需要努力的地方，就是這裡了，先別急著懷疑這些好事背後還有別的，先接受，再評斷，就會發現命運待你寬厚之處，其實一點也不少。

工作／學習狀況：在專業上，會遇到較苛刻的要求、或是用挑剔的方式，要求你精進的業主、主管，但這些苛刻，客觀來說，多數只是「要求得比較細」，不過如果二號人戴上慣有的「自我懷疑」濾鏡來看待的話，那狀況肯定是充滿各種艱險、惡意；

事實上這些要求，都是出於對方想積極的與你共事、共創較好的經驗，希望把事情做好，也覺得你能把事情做得更好的肯定，只是他們不太會說話，你也不太會聽話，那雙方錯過的就太多了。

二號人的專業能力，在這段時間，都是被肯定、而且能夠有更多機會的順風時期，試著轉移一下既定的思考方式，你會看到更多可能性。

愛情：單身者的人際運勢不錯，多數人都願意對你伸出友誼之手，跟你有對話的機會，但二號人顯然離敞開心房，還差那麼一小步，面對他人的善意，你好像顯得太冷淡、防禦過強了些，這些寡言、反應壓抑平淡，都會讓人錯認，覺得你不想開啟話題，對他們也沒興趣，如果真想拓展人際圈、迎來新戀情，那就從露出親和的微笑，還有不當句點王為起點吧！

有伴侶者，在這段時間，伴侶對你的關心程度高於以往，對你來說，或許感到溫暖的同時，更感覺想逃、很煩、想逃避，但，這不就是你希望的嗎？怎麼真的發生時，你卻覺得想推開呢？

二號人或許會發現，這些感受，你從未整理過，那種既渴望又抗拒的心情，七月份會大量的看到自己在感情中渴望被愛、又渴望有獨立空間的矛盾，建議二號人先讀懂對方的好意之外，也要記得這些「好」，並不是你非得照單全收不可，還有很多是需要討論、跟對方交流的，別忘了把這些變成實際行動，才能讓對方對你的付出，不變成你的壓力、他的白費。

訊息指引：Trove＋Seven of Cups (R)

拋開那些計算，那些選，比起取捨，

生命不要這些緇銖必較的不夠富貴，

它要你看見，一切一應俱全，一樣不缺。

生命靈數3

整體運勢：三號人在本週期，會需要面對許多溝通不順、他人對你情緒勒索、測試你底限的事件，各種「看似只要退讓，就可以很快得到結論，但實際上退了之後，結果又不如預期，實際上還是未能解決問題、達成協議」的鳥事大量發生；

但面對這些試驗，若你能堅定的守住自己的底限，不隨之起舞，會發現，這才是真的能解決問題、帶來更好收益、不損失（財務或情緒）的路，堅持、不動搖，會幫你篩出誰適合繼續跟你互動、把好的人跟事留在你生活中，讓壞的遠離，這是一段「過篩」的過程，篩去雜質，留下應有的，面對七月，得得帶著更細膩的自我覺察，方能平安渡河。

工作／學習狀況：專業上會結束一些不能得到實益、可是卻佔用你多數時間的項目，三號人很可能面臨離職、轉職、重新選擇工作細項的局面，因為原本的體制或是細項，已經不再適用，七月份將有更好的工作選項出現，但新選項看起來是之前從未想像、或接觸過的，這時候就需要你多一點冒險的勇氣了；

看清楚、然後帶上勇氣，為自己賭一把，都好過緊守原本得利本來就少的選項，三號人需要跨出舒適圈，因為舒適圈的紅利已到盡頭，眼前還行、還過得去的，都將在不遠的將來，變得更棘手，你得早點為自己找到下一步才行。

愛情：單身者，在原有的圈子裡，暫無能夠發展的新對象出現，大家都各忙各的，而且很可能長期以來都是如此，或是你根本就對既有的這群人完全沒有火花，如果想擺脫單身，那麼就得找到新的一群人才行；

多參與跟不同於現在生活的社交活動，實體為佳，多建立實質與人互動的機會，以行動取代觀望，三號人得先擺脫一成不變的無聊，命定之人才有看見你的機會。

有伴侶者，在關係中得面臨伴侶的不滿情緒高漲，可能各種難搞、不好說話，都代表你們當中有未解決的問題，而這個問題，很可能就是原於你單方面「不覺得自己的做法有問題、覺得對方一定能懂自己」、未能同理對方所造成的；

建議三號人要誠心的、正視跟聽懂對方的不滿，後面缺乏的可能是你的積極、接納與你想像不同的意見，你得做出改變，若只是等在原地，這個危機恐怕只會更擴大，不會忍一忍就雨過天晴。

訊息指引：The Tree Remembers＋Ace of Swords

所有的明晰，仰賴過去數十數百數千的經驗，

別急著決定進與退，別急著做出總結，

靜待時間流過的篩，與選。

生命靈數4

整體運勢：需要鼓起勇氣，勇敢跨越的七月，在付出相當的努力、做出改變、修正做法之後，會為下半年迎來一個成功的起點。

本週期因為想通、終於決定換個方向做出的翻轉，讓好運不但存在，而且能持在下半年持續發酵，並非只是短時間的一陣風吹，能得到能見度，接受眾人祝福，都是合理的發展，除了得付出努力，也可能需要付出實質的金錢，所以帳面數字跟收益，短期看來的確比較差一些，需要先投入，才能有回報的本週期，端看四號人願意為自己付出多少，耕耘與回收將成正比。

工作／學習狀況：在專業上找到更多可能性，做出新嘗試的四號人，短期內或許無法被看好，甚至有白忙、不被理解的跡象，但這些都是短期、表面聲勢的下跌，敢於創新的行動，將在月中到月底，付諸初步實行、得到初步成果之後，為四號人贏回名聲，開啟新的合作、或能創造額外收入；

對四號人而言，先相信、行動之後，才看見更多，也因為正踏在下半年度的起點，一切的決定，都是有時效性的，轉瞬即逝，得拋開顧慮，不能思考太久，因為命運之神不會特地停下來等誰。

愛情：單身者在追求新關係上，因為能見度提高的關係，若願意不只是被看見，還能積極、主動接觸，那麼開啟一段正式情感的契機，就在七月。

多數四號人都能看到身邊有類似機會，是否能擺脫被動、不再困於保持完美形象的包袱，將決定四號人接下來幾年的感情發展。

本週期遇見命定之人，或與對方開啟故事篇章的機運，來到高點，機會並非突然，已經潛伏於生活許久，試著擺脫自我限制，你就會看見。

有伴侶者，在關係中需要排除障礙跟困難，伴侶在關係中顯得不可親近，有許多的不滿，雖不到馬上終結的程度，但也逐漸往這個方向走去，四號人在這段時間的直覺與領悟力大增，得積極的回應，解決問題，至於問題也不需找，就是你平常聽到、但不回應、假裝沒聽見的那些，務實的做到，補正，感情止跌回升、或是持續往下觸底不回頭的關鍵就在眼前。

七月一開始就會持續落在低點，想止跌，當然是能多早準備，就多早準備，別等命運找上才在最後一刻拼命狂追。

訊息指引：Slumber＋Nine of Pentacles (R)

各種失落，都源於自身渴望仍在長眠，你，渾然不覺，

面對想要的，不撿，只忙著創造一個又一個其實你不要的失落的經驗，

必須醒了，在前往滿意的明天之前。

生命靈數5

整體運勢：易因心中慌亂做錯決定的本週期，五號人得更堅守、時時記著自己「最想要什麼」避免為了求快做出退讓、妥協，七月有許多「不是最好，看起來還好」的選項，一旦偏離初衷做出退讓，後續就會需要付出更多時間、心力來收拾殘局，一來一往金錢跟精神上的浪費，會讓人有種白忙的感覺；

比起急急的白忙，倒不如慢慢來最快，最好的選項仍存在七月，但它需要你先選擇相信、等待後，才會得來全不費功夫的，在最正確的時刻，出現在眼前。

工作／學習狀況：在專業上受到刁難，許多不同、相互衝突的要求同時出現，搞得五號人好亂呀，因為你每個都覺得很有必要，A說的有理、B說的也對，但忘了自己的你，會發現東忙一點、西忙一點，最終所有的努力，都是白忙一場，看似勞務多多、備受器重，但卻未能為你贏回一點專業上的加分、也沒辦法帶來想像中大家都滿意的局面、付出與回報不成正比；

本週期的五號人，需要做的是整合的工作，兼納、整合各方意見跟資訊，最終拿出一個綜合獨創的選項，是最能讓本週期事半功倍的方法。

別急著回應，先聽，聽完之後等待、思考、融合，看似不動的動，讓你離成功最近。

愛情：單身這在感情上有新的機會，但得慎防花言巧語，太過動人的話背後都藏有許多「需要在後續償還」的隱形風險。

在本週期特別需要情感支援、需要肯定的你，容易暈船，桃花雖有，但逆耳的忠言、跟精美的謊言，機會均等，端看你為自己選了哪一邊，會帶來完全不同的局面，如果你懂得良藥苦口的道理，那感情也一樣，口蜜腹劍的風險，不言自明。

有伴侶者，另一半會在給予支持的同時，也有不少要求，這些都會讓五號人備感壓力，因為既然不推辭好處，那勢必也得做點回禮，順帶配合一些包裹在這些好處之下的要求，當然兩人多數相處時間仍是愉快的，但就是帶了那麼點小小無奈、被脅迫的不舒適；

這些看似微小的小退讓，可能已經持續一段時間，才會讓五號人感受越來越明顯，面對這些小小的發現，五號人得更正視這個問題，仔細拆分自己到底想要什麼、不想要什麼，然後拒絕一些不那麼樂意的選項。

看似破壞表面和平的動作，其實是在積極為未來感情，除去隱藏的風險。

訊息指引：Decay＋Seven of Pentacles (R)

還要更多緩衝與歇息，還不到那時那刻，別急著開啟新的耕季，

春日未臨，還要更多緩衝與歇息。

生命靈數6

整體運勢：紛亂漸遠，日常運勢逐漸回穩的七月，判斷力隨著外在局勢恢復，心情也跟著穩定許多，過去一段時間的戰場正待清理，本週期得先將過去一段時間，那些崩潰、留不住的事情收尾，才有空間可以把積極、有開創性的機會抓住，如果還有眷戀猶疑著該進該退，沒有好到可以讓你快速做出決定的，無論是人或事，通常都是該放下的時候了；

本月人際活絡，會有機會接觸新環境、認識新的人，但好運也得有空間來裝，別停下腳步太久，該往前進了。

工作／學習狀況：在專業上委託變多，能見度變高，但六號人本身的專注力卻有待加強，這段時間不容易專心的你，需要重新排定工作計畫，有太多重複、但無效的事務，佔掉你太多時間，需要將一些不必要的項目刪去，才有空間能排進新的；

七月份，會有許多你一看就知道「可以、很有趣」的機會降臨，如果過去一段時間覺很悶、被困得動彈不得，這個月可以大展手腳了，資源到位、貴人降臨，大家都會期待的順風球，正往七月的你投過來。

愛情：單身者在人際圈的拓展上，大有斬獲，如果你不拒絕對外聯繫，那麼社交的機會是會主動找上門的，六號人只管積極出席就好，這段時間多參與聚會、往人多的地方去，就可以順利開啟對話，其中不乏能跟你有良性互動的對象。

本週期是良好的撒網階段，雖然暫不會有快速跟深入的發展，但對於日常人際圈毫無新血的六號人，會是個新的起點，別只是坐在家，請積極把握。

有伴侶者在關係中，腳步雖然尚待磨合，但前段時日的不愉快已逐漸遠離，若日常中仍有小爭執，請沿續前段時間在關係中點出真實面、同理對方的練習，

經過前段週期的盤整，如果方向正確，就會在月中前後，漸見回穩，找到雙方新的定位、互動方式，感情進入全新階段，擺脫上個月的陰影，重回熱戀的美好，是可預期的。

訊息指引：Ardour＋Three of Cups (R)

過去的都已經過去，翻篇的頁，過去的各種失序，

都不再在此時此刻的生命裡，此刻如新，將陳舊毀棄。

生命靈數7

整體運勢：這段時間運勢持續上漲的七號人，外境一切看好，無論家庭及人際運勢得到支持，財務也穩定，不過就是開心不起來，好像正把自己困在某個時空裡的你，得多把焦點移回眼前真實的世界，務實的看看身邊所擁有的，並且持續做出回應、保持互動，都是幫你撥去烏雲的積極作為；

因為現實中在發生的事，跟你的想像相去甚遠，問問自己，是不是用了太多時間在思考？但卻缺乏實際行動呢？

或是耽溺在社群網路太久，也可能讓你失去現實感，放下手機、停止空轉吧！七月的你，最需要踏上的，是戒斷社群，重回真實人生之旅。

工作／學習狀況：在專業上得到眾人的支持，有被拱上重要位置、擔任發言人或重要領頭角色的機會，就算職務沒有大的異動，但至少專業上都有高於日常的機會，被上級、客戶認可，能夠拿到不少資源，尤其是來自於年長者、前輩的，是成就感、實質利益的雙贏時刻；

但七號人卻很可能還把自己困在某個過去失敗的片刻，或是自我限制中，如果未能即時察覺到自己正耽溺於自我設限中，就很可能把這些明擺著的好事往外推，需要保持清醒，就能抓住好運的七號人，得時時多提醒自己，情緒低潮時，務必得先找個人把你拖出來，別困在迷茫、自己想像的失望中太久。

愛情：單身者這段時間能夠得到介紹、或是因為現實生活各處人際活絡，才華跟美好之處被看見，他人也會在這段時間對你有較高的興趣，介紹的機會、他人主動的機會，七月都多於日常，只要七號人先不預設立場，願意順著互動、多談及自己，不拒絕讓別人走進生命，擺脫單身的機率就相當高，而且很可能是在短時間內，如果你期待愛情已久，那麼，就是七月了。

有伴侶者，在關係中能得到伴侶的支持，伴侶在這段時間對你各種有求必應，此外，也會主動有新的提議，或積極的改善關係，願意給出空間、包容，不過七號人卻不怎麼買單，興趣缺缺的你，若不想辜負對方的一片好意，至少得試著跟對方分享你的感覺，共同解決問題，一定比你一個人自己想來得快，別害怕交付你的弱點，在關係中有任何疑慮，這段時間是勇敢提出，就能一起跨越的週期，是宇宙給極需安全感的你最大的善意。

訊息指引：Root＋The Fool (R)

別讓思考飄然遠離，遠離你的日常，遠離眼前實境，都將帶來當下的失序。

紮根於眼前此刻，你得先意識到自己，其他各式期許，才有處可依。

生命靈數8

整體運勢：與外界溝通不順暢，思慮也欠週的七月，不適合做出重大決定，宜守不宜進，但是非得要進、各種勸進的機會卻超級多，當然陷阱、謊言也重重，如果八號人沒有幫自己守住，一旦鬆懈或自信過頭，就容易付出太多、血本無歸；

在判斷力、財務運勢雙雙下降的本週期，能少賠就是多賺，不怕你多慮，就怕少想了，在合約或任何事項上，最好都採白紙黑字、不在當下就做出回應、多爭取思考空間、多方確認的方式，方能將本週期的財損、精神損耗降到最低。

工作／學習狀況：會有晉升、或是看似能賺多賠少的機會出現，並且很有機會被他人拱著、頻頻勸進，只要符合這幾個要素，越多，八號人就越該往後退，站遠一點比較看得清全局，因為這些看似絕佳的機會，後面都隱藏附帶著一個「誰都不想要」的負面因素，折算下來，不能成功事小，但很可能還要你額外多折損，那就很不妙了；

建議八號人本週期專注在既有的事務上，只把本份內的事情完成，就是最好的發展了，消息紛雜的七月，關上耳朵、關上門，就是最能安穩度日的幸運方向。

愛情：單身者在追求關係方面，爛桃花多，多數都是需要你付出，但不一定能回報、名聲上可能也會有所貶損的，如果還有一絲清醒，八號人應該都可以輕易看出來，但在這段時間判斷力不穩，極容易暈船的你，如果遇上了戀愛的錯覺，很可能真的只是誤會一場，在投入或開始之前，請務必找可信的家人朋友先討論，就可以避開不必要的麻煩。

有伴侶者，在這段時間也容易被伴侶挑剔，或深感對方不夠支持的態度，覺得在感情中受挫、失落感大增，這段時間對於情感的失望，很可能讓八號人在未經求證、自己想像的狀況下，就判了這段關係死刑，但事實上狀況不如你想像的糟，你得先問問身旁的人，或許對方的確對你有不滿，而採取疏離態度，但這些疏離只是為了引起你的注意，不是真的要你滾，你可別自顧自的會錯了意。

訊息指引：Nest＋Queen of Cup (R)

情緒的顛沛，別跟著高低，願一切安好如昔，

需要你的相信先行。

生命靈數9

整體運勢：運勢回穩，麻煩遠離中，但在過去一段時間，極度懷疑人生的九號人，驚魂未定，很可能暫時沒能跟上運勢的腳步，生活中依然有些難纏、不好搞的人事需要應付，不過此時的九號人與六月不同，比起無奈的被拖著前進、被捲入，其實如果早點回過神，就能很快判斷出「這個與我無關，我不要加入」。

世界仍舊很亂，但只要抱持著冷靜與淡漠，就是九號人在本週期順利的關鍵。

工作／學習狀況：專業上的各個事項，推展的進度都恢復到正軌，雖然沒有大起之勢，可是之前六月那種失控，暫時是不會再來了，在工作上若能做好安排，通常就會照著既定計畫進行，歷經前段時日的混亂，單單是回到「日常」，九號人也會有種謝天謝地，鬆口氣的感覺；

因為心情上多出餘裕，也利於重新整理下半年的工作目標，有新的機會找上門，都可以在本階段協調出初步的共識，是個利於開創新局跟計畫的月份，日程表上還有很多空白嗎？如果有，那務必要好好規畫一番了。

愛情：單身者，原有的社交圈仍難以拓展新的戀情，必須轉換、或創造新的場景，無論是學習新知也好，或是在專業上多有對外發表、應酬的機會也罷，只要這個環境是需要用上思考、交流腦袋中的意見，就會為你帶來桃花；

七月份身旁的人若要看見你，一定不只看見你的皮囊，而是腦袋裡閃閃發亮的寶藏。

有伴侶者，伴侶仍舊有各種的不給力，讓你煩心，但七月份的你，不該困在這裡，還有更重要的事，等你專注，當你把焦點拉回自己，而非跟著對方的各種荒唐起伏，才有機會讓對方意識到自己需要追趕、還有極不夠努力的現況；

如果你正困於無力、慌張、各種努力無所得上面，那麼更要清醒一點，看看這些焦慮，是否都是源於對方，如果是，那麼切開焦慮源，問題該要由自己找到出口，這件事的努力，不該由你，退一步才是追，你不急，就會有別人來急。

訊息指引：Inner Garden＋Six of Cup (R)

淚水正將失序與失衡，沖刷出你的生命，

被浸泡過的沃土，將還給你，繁花似錦。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。