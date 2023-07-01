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「不看場合說話」三星座！魔羯太誠實、金牛遲鈍、第一名故意惹怒別人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為說話不得體示意圖。圖片來源／ingimage
圖為說話不得體示意圖。圖片來源／ingimage

有些人情商很高，懂得看場合說話，但有些人總是在重要時刻說出奇怪的話，把場面搞得很僵。命理網站旺好運分享「這些星座就是不會看場合說話」，來看看有誰上榜。

第三名：摩羯座

摩羯座頭腦很清晰，但他們就是太愛說實話，不管在甚麼時候都很願意表達自己真實內心的想法，但有時候說太多反而是增加反效果，不僅讓氣氛緊張，也會把自己的人際關係搞砸。

第二名：金牛座

金牛座其實對於場合的領悟性比較低，時常搞不清楚現在到底是怎麼一回事，因此容易說錯話或做錯事，導致事情變得更尷尬與雜亂，還有人可能因此討厭你甚至想報復。

第一名：天蠍座

天蠍座永遠會把自己放在第一順位，對於別人的感受或想法他們其實不在意，算是只想活在自己世界的一群人，但也因為這樣常常得罪很多人，不僅讓人覺得不被尊重，還會有一種不禮貌的形象。

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