聽新聞
test
0:00 / 0:00
「不看場合說話」三星座！魔羯太誠實、金牛遲鈍、第一名故意惹怒別人
有些人情商很高，懂得看場合說話，但有些人總是在重要時刻說出奇怪的話，把場面搞得很僵。命理網站旺好運分享「這些星座就是不會看場合說話」，來看看有誰上榜。
第三名：摩羯座
摩羯座頭腦很清晰，但他們就是太愛說實話，不管在甚麼時候都很願意表達自己真實內心的想法，但有時候說太多反而是增加反效果，不僅讓氣氛緊張，也會把自己的人際關係搞砸。
第二名：金牛座
金牛座其實對於場合的領悟性比較低，時常搞不清楚現在到底是怎麼一回事，因此容易說錯話或做錯事，導致事情變得更尷尬與雜亂，還有人可能因此討厭你甚至想報復。
第一名：天蠍座
天蠍座永遠會把自己放在第一順位，對於別人的感受或想法他們其實不在意，算是只想活在自己世界的一群人，但也因為這樣常常得罪很多人，不僅讓人覺得不被尊重，還會有一種不禮貌的形象。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言