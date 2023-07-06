被欺負快喊他們！「會拔刀相助三星座」射手不計較、牡羊挺自己人、第一名大哥保護你

有些人天生就有一種正義感，當遇到不公不義的事情，別人會明哲保身，他們卻總是忍不住出手相助。命理網站旺好運分享「這些星座」路見不平會拔刀相助」，看看你上榜沒。

第三名：射手座

射手座天性直爽開朗，他們不僅不太會計較，還很樂意做善事，認為生活知足快樂就夠了，他們討厭複雜的事務，如果能幫忙一定會出手幫忙，但如果超出自己能力範圍，他們也會懂得拿捏。

第二名：牡羊座

牡羊座非常有義氣且總是滿滿正能量，他們對於在乎的人絕對是毫無心機且非常支持身旁每個人的決定，因此如果有人被欺負，他們可是會努力地去保護，還有可能因此跟別人槓上。

第一名：獅子座

獅子座有一種正義感，他們如果看到弱者或是不公平的事情，就會有一種想保護人的心態出現，因為他們覺得人生每個人的先決條件不同，如果自己有能力必定會拔刀相助。

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