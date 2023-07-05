「一見鍾情」三星座！天秤外貌協會、雙魚沒愛不能活、第一名一秒愛上死纏爛打

你是哪一種人？有些人愛情需要培養醞釀，也有些人很容易一見鐘情墜入愛河。命理網站旺好運分享「這些星座原來容易墜入愛河」，快來看看你上榜沒。

第三名：天秤座

天秤座很容易被外貌影響，只要好看的人，他們很快就心動了，時常欠缺去思考許多更深層面的問題，一定要等到嘗到苦頭才願意放棄，因為對他們來說長相真的太重要了。

第二名：雙魚座

雙魚座就是以愛為生，他們很容易被愛情沖昏頭，一下子就隨隨便便愛上人，而且有時候根本沒有篩選及思考，一股腦地就把自己灌入到愛情當中，最後常常受傷的都是自己。

第一名：牡羊座

牡羊座性情真誠豪爽，對於看上眼的人，很容易一下子就會愛上，一見鍾情對他們來說是愛情上容易發生的事情，而且會毫不猶豫地展開追求、不怕辛苦，就是想讓對方也深深的愛上自己。

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