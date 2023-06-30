「人來瘋」超愛玩三星座！射手牡羊有童心、第一名外表活潑內心怕孤單

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友出遊示意圖。圖片來源/ingimage
圖為朋友出遊示意圖。圖片來源/ingimage

人生短短幾十載，不僅要辛苦工作也要懂得玩樂，這樣才不會白白浪費在人世間走這一回，命理網站旺好運分享「這些星座竟然玩的最瘋！？」，來看看有誰上榜。

第三名：射手座

射手座本身好奇心就很重，加上他們非常喜歡自由又玩樂的生活，對很多事情有許多新鮮感，也很樂意去嘗試，所以能玩的他們也會盡量去玩，就是想體驗看看為人生添彩。

第二名：牡羊座

牡羊座相當熱情，他們不僅要把這個世界玩過一遍，也要拉著朋友一起進行，因為他們很享受跟朋友再一起玩樂的時光，就像是長不大的孩子一樣，內心充滿著期待與希望。

第一名：雙子座

雙子座性格很活潑，他們喜歡人群眾多且熱鬧的地方，而且總是可以毫不疲倦的玩遍許多地方，因為他們非常害怕孤單，總是把生活排的很滿，就是不願意讓自己有閒暇之餘。

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