超容易吵架星座組合！金牛魔羯比冷戰、 第一名兩星座鬥到你死我活
每個星座會有不同的底線與脾氣，但有些星座組相處就是有困難，總是容易有爭執吵得不可開交，命理網站旺好運分享「這些星座組合真的很容易有爭執」，來看看你的死對頭是誰。
第三名：金牛座v.s摩羯座
金牛座與摩羯座雖然很合，而且又很理性，但其實他們彼此的眉角真的很多，金牛總是過於鑽牛角尖，魔羯則太講究原則，只要開始一言不合，兩個土象星座吵起架來或冷戰的威力絕對不輸其他星座。
第二名：雙魚座v.s射手座
雙魚座與射手座對於看事情的角度有很多不同的觀點，射手嚮往自由自在、隨心所欲，而雙魚座就是很喜歡想很多與誇大，這會讓雙方一直無法站在對方的角度去思考一件事情，導致後續發展就會開始有爭執。
第一名：天蠍座v.s獅子座
天蠍座與獅子座對彼此算是又愛又恨，一開始會被雙方的魅力所吸引，但當一熟悉彼此之後，就會開始發現有許多觀念或思想的不同，加上兩人又是好勝心很強的性格，最後不爭個你死我活是不可能罷休的。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言