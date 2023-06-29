超容易吵架星座組合！金牛魔羯比冷戰、 第一名兩星座鬥到你死我活

每個星座會有不同的底線與脾氣，但有些星座組相處就是有困難，總是容易有爭執吵得不可開交，命理網站旺好運分享「這些星座組合真的很容易有爭執」，來看看你的死對頭是誰。

第三名：金牛座v.s摩羯座

金牛座與摩羯座雖然很合，而且又很理性，但其實他們彼此的眉角真的很多，金牛總是過於鑽牛角尖，魔羯則太講究原則，只要開始一言不合，兩個土象星座吵起架來或冷戰的威力絕對不輸其他星座。

第二名：雙魚座v.s射手座

雙魚座與射手座對於看事情的角度有很多不同的觀點，射手嚮往自由自在、隨心所欲，而雙魚座就是很喜歡想很多與誇大，這會讓雙方一直無法站在對方的角度去思考一件事情，導致後續發展就會開始有爭執。

第一名：天蠍座v.s獅子座

天蠍座與獅子座對彼此算是又愛又恨，一開始會被雙方的魅力所吸引，但當一熟悉彼此之後，就會開始發現有許多觀念或思想的不同，加上兩人又是好勝心很強的性格，最後不爭個你死我活是不可能罷休的。

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