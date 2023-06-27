快訊

桃園驚傳人倫凶殺案！逆子勒斃6旬病母 伴屍7小時才自首

PLG／執行長陳建州捲入Me too風波 聯盟回應了

疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

三星座被誤會不解釋！射手let it go、摩羯用行動證明、第一名改天弄死你

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為被誤會示意圖。圖片來源／ingimage
圖為被誤會示意圖。圖片來源／ingimage

當有人誤會你，你會急著澄清，還是乾脆「let it go」。有些星座就算被誤會了，也懶得解釋。命理網站旺好運分享「這些星座就是很不愛解釋」，來看看有誰上榜。

第三名：射手座

射手座不管有沒有犯錯，其實都懶得去解釋，因為他們只在乎關心的人願不願意相信他們，其餘的人對他們來說都不重要，但其實有時候犯錯不認錯，反而會造成別人更反感。

第二名：摩羯座

摩羯座有非常理性的頭腦，當遇到需要解釋的事情，他們其實不太會去解釋，只會用行動證明他們自己的立場，並去說服所有的人，是不說只做的態度。

第一名：天蠍座

天蠍座其實很討厭解釋，如果當自己被誤會，他們其實不太會去理會，他們只會慢慢的想盡辦法去捉弄害他們的人，因為講道理對他們來說太累了，不如直接讓對方嚐到苦頭。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

戀愛不能太黏5星座！天蠍黏度雙標、雙子「你太閒嗎？」 水瓶愈不理愈愛你

端午收假！未來一周4星座「吉星高照」 水瓶有靠山、摩羯動起來

容易禍從口出星座！ 白羊黃子佼、天蠍炎亞綸、雙子愛莉莎莎全上榜

卡關也不怕！12星座突破困境排行 牡羊絕不退縮、這星座「目標越高、鬥志越旺」

相關新聞

三星座被誤會不解釋！射手let it go、摩羯用行動證明、第一名改天弄死你

當有人誤會你，你會急著澄清，還是乾脆「let it go」。有些星座就算被誤會了，也懶得解釋。命理網站旺好運分享「這些星座就是很不愛解釋」，來看看有誰上榜。

戀愛不能太黏5星座！天蠍黏度雙標、雙子「你太閒嗎？」 水瓶愈不理愈愛你

一段感情一直黏在一起未必是好事，有時候甚至造成另一半負擔。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』跟這幾個星座談戀愛💓保持距離反而可以走的更長久‼️太黏絕對馬上出局❌」，快看看愛上那些星座不能太黏他們吧！

運用情緒能量要先清淤！別讓那些「殘影」卡在你心裡

當我們上班的時候，老闆同事會要求你「不要把情緒帶來辦公室」，回到家後，另一半會斥責你「不要把情緒帶回家裡」，這讓我們很困惑，那情緒到底可以去哪裡？因此，我們壓抑忍耐，甚至否認情緒：「不，我沒有生氣」、「這沒什麼好難過的，我幹嘛哭」，導致情緒累積成驚濤駭浪，一出現就摧毀一切。

12星座下半年開運行動！金牛要做出取捨、這星座發現自己「其實很有才」

2023即將過完一半。想在下半年獲得好運，自己當然也得做出一些行動。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座的人，到了2023下半年該怎麼做，才能夠獲得好運。

誰要聽你的！「3生肖最難接受他人批評」被說就會立馬發火

很多時候的好意提醒，常會招來對方白眼，我們的建議或許是批評，或許是良言，真的只是善意的語言，但卻有些生肖說不得，所謂忠言逆耳，讓我們來看看，有哪些生肖難以接受批評，只要聽到就會生氣。

幸福驚喜降臨！下半年結婚運最旺 「4星座能遇正緣」

今天這篇文章要講兩件事，一件壞事，一件好事，大家要先聽哪一件呢？先說壞事。一年已經過了一半了，2023年剩下的餘額越來越少，而單身的你，仍舊單身。好事則是，下半年才剛剛開始，對於以下這幾個星座來說，下半年才是你們的幸福主場！接下來科技紫微網就要來揭曉這份名單囉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦