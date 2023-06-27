三星座被誤會不解釋！射手let it go、摩羯用行動證明、第一名改天弄死你

當有人誤會你，你會急著澄清，還是乾脆「let it go」。有些星座就算被誤會了，也懶得解釋。命理網站旺好運分享「這些星座就是很不愛解釋」，來看看有誰上榜。

第三名：射手座

射手座不管有沒有犯錯，其實都懶得去解釋，因為他們只在乎關心的人願不願意相信他們，其餘的人對他們來說都不重要，但其實有時候犯錯不認錯，反而會造成別人更反感。

第二名：摩羯座

摩羯座有非常理性的頭腦，當遇到需要解釋的事情，他們其實不太會去解釋，只會用行動證明他們自己的立場，並去說服所有的人，是不說只做的態度。

第一名：天蠍座

天蠍座其實很討厭解釋，如果當自己被誤會，他們其實不太會去理會，他們只會慢慢的想盡辦法去捉弄害他們的人，因為講道理對他們來說太累了，不如直接讓對方嚐到苦頭。

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