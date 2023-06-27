土星逆行「因果報應」浮上檯面！4星座落入「重災區」摩羯處理爛攤子、雙子壓力變大

2023年6月下旬開始，土星進入雙魚座，開啟了為期四個月的逆行。土星的收縮屬性，可能會使我們在某些方面的發揮受限。這雖然是一種逆境，但是土星往往也能幫助我們撥開迷霧，看清現實。以下就跟著科技紫微網一起來看看，哪些星座這次受土星逆行的影響最大？又該如何應對呢？

第一組：雙魚座、摩羯座、金牛座、雙子座

受災程度：★★★★

雙魚座

土星在你的命宮逆行，對你的影響程度會有點大。無論是事業、感情、或生活，其實一切問題的源頭都是「情緒」。所以，對抗情緒所帶來的負面干擾最為重要。這段期間應降低期待值，如果覺得煩悶，就找點發洩情緒的途徑，或轉移注意力。另外也要注意財務管理，做好風險控制。

提示：保持心情愉悅，別在心情低潮時做任何決定。

摩羯座

你可能需要被迫處理自己先前放著不管的爛攤子。例如，曾經搞砸的工作；一段感情結束後留下來的後續問題；與家人之間一些沒有結果的爭執。你可能會感到沮喪，感覺有點鬼打牆。但請相信，這次你可以處理得很好。

提示：相信自己，與人合作能事半功倍。

金牛座

你的社交圈可能會受到影響，朋友之間會因為一些事情變得莫名其妙地彆扭起來，像是有話在肚子裡卻不好好溝通，因為賭氣而漸行漸遠等。同時也要注意和同事之間的關係。如果在職場需要競爭，那就大大方方競爭，並鼓勵和肯定你的對手。

提示：有誤會就要及時解釋，不要忽略好好說話的重要性。

雙子座

土星在你的第十宮逆行，你可能會感受到比平時更多的壓力，尤其在職場中可能會需要承擔起更多的責任。不過這對部分人來說或許是好消息。因為更多責任也意味著更多的機會。另外，如果你想換工作，那麼此時是規劃的好時機了。

提示：如果感到吃力，及時尋求幫助。

第二組：處女座、牡羊座、巨蟹座

受災程度：★★★

處女座

現在是需要迎接轉變的時刻。你需要認真思考個人目標、以及與人建立合作關係的問題，同時，為了這些目標，你對金錢的態度也必須有所改變。資源的利用與分配將會對你至關重要，如何支配人脈、資源、金錢，讓你的事業和人生更上層樓，這是你需要思考的問題。

提示：別浪費，把所有資源的作用發揮到最大吧。

牡羊座

對於牡羊來說，土逆期間你的想法可能會走偏鋒，像是對於某件事情鑽牛角尖，或是對某些事物上癮。好在此次土逆對牡羊的影響程度並不大，可能在大部分牡羊的實際生活中，你只是會發現自己無法克制食慾或是玩手遊課金的金額多了些而已。

提示：衝動地想要做某件事時，多問問身邊朋友的意見。

巨蟹座

土星逆行期間，你有可能會在家庭或職業方面產生困惑和壓力、自信心受打擊、並產生一些新的想法。土逆會讓你看清現實，你需要做的不是沮喪，而是保持積極的信念，認真生活，你想要的遲早會到來。

提示：難得糊塗，許多困難都是人自己想像出來的。

第三組：其他星座

受災程度：★★

其他沒列出的星座，表示土逆對你產生的影響可能不那麼明顯。你需要做的，就是對抗土星帶來的不安感，土星可能會擾亂你的視野，並且引誘你頻頻回頭，去檢查自己過去的失敗與錯誤，並因此讓你產生放棄的想法。但從另一個層面來說，土逆也是最具智慧的導師，它教導我們反省，並及時調整自己的目標。學會探索自己，是土星帶給我們每一個人的禮物。

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