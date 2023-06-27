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誰要聽你的！「3生肖最難接受他人批評」被說就會立馬發火

聯合新聞網／ 非貓不可
圖/canva
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很多時候的好意提醒，常會招來對方白眼，我們的建議或許是批評，或許是良言，真的只是善意的語言，但卻有些生肖說不得，所謂忠言逆耳，讓我們來看看，有哪些生肖難以接受批評，只要聽到就會生氣。

第三名：馬

所謂一馬當先，屬馬人不僅在個性上想要展現自己，在打扮上，也不想輸給別人，願意大膽嘗試，與眾不同，所以在馬兒的心中，總是有一股自以為是的傲氣，常會覺得自己才是領導者，你們這些凡夫俗子，聽我的就對了，就是這樣根深蒂固的特質，讓馬兒常常無法聽取他人的建言，只要是與自己意見不同，或是想要反駁馬兒的決定，就容易招致馬兒心生不滿，無法接受批評指教，甚至會大發脾氣，怒言相向，但是馬兒總是會在背後自我反省，所以當與馬兒發生衝突時，給他一點時間，他會慢慢想通的。

第二名：雞

在雞寶寶的心中，雞不是只會生蛋，更能一鳴驚人，飛上枝頭變鳳凰，成為眾人注目的焦點，所以雞寶寶的願景，其實是很大的，雞寶寶也具有喜歡發表言論的特色，無論內容是否務實，都能侃侃而談，說得天花亂墜，但是你只能附和他，千萬不要與之爭論，因為雞寶寶很容易固執己見，而且善於爭辯，一吵起來就會沒完沒了，他最討厭你為什麼不聽我說，我說的才是對的，因此越是否定雞寶寶的言論，就越難以說服他，所以千萬記得，別批評雞寶寶的言論，那樣只會讓他氣得對你碎碎念。

第一名：龍

在十二生肖中，唯一不存在現實中的動物，就是龍，而無論古今的圖騰中，象徵王侯將相的動物也是龍，所以龍寶寶總有一種不可一世，必須出類拔萃的觀念，所謂望子成龍，就是希望後代也能像龍一樣騰雲駕霧成為佼佼者，而龍寶寶在被寄予厚望後，當然也就擁有相當的優越感，既然屬龍，就要有帝王一般的風範，龍寶寶好勝心強，勇往直前，做事果決，但可惜不一定每次都是對的，旁邊的親友就會像忠臣給予提醒，不過龍寶寶很難聽進去，帝王之言豈容他人批判，常常會為此發脾氣，建議龍寶寶要培養包容力，多聽各方意見，才能讓自己更成長。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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