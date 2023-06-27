紫微斗數問與答／美肌濾鏡與哈哈鏡 - 遇到命盤中的「空宮」該怎麼解讀？

生活在「凡事問谷歌」的時代，許多事變得很簡單、很輕鬆。複雜難理的學說或理論，總是會有善心人士製作成深淺不一的「知識速食包」(白話文叫做「懶人包」)，讓人們可以快速理解。

長期吃速食，固然不利健康；長期使用「知識速食包」，對於人們的學習與分析事理能力，也會造成弱化的影響。但是速食包實在是太方便了，放著不用實在對不起自己。

就像速食的某些處理過程不利健康，「知識速食包」的某些資訊捨去了條件、脈絡，也會讓學習效果呈現片段、破碎、無法連貫的缺點。

「是不是只要命宮中有陰煞，就一定會一輩子犯小人?」 「你是從哪裡得到這個結論?」 「網路啊，網路上這麼說的!」

先不論「陰煞」與「犯小人」之間的關聯性是否成立，「只要命宮中有，就一定會」的邏輯，意味著「陰煞」是一顆威力強大的星曜。

但是仔細查看十四主星的諸多特質，並沒有任何一條理論載明「只要有XX主星在命宮，就一定會犯小人」。

如果上述「陰煞犯小人」的邏輯成立，豈不意味著「陰煞」所產生的威力大過十四主星? 既然「陰煞」這麼厲害，甚至超越主星，為什麼它並不在十四主星之列?

可見「陰煞」並沒有傳說中的厲害，「只要XX中有YY，就一定會ZZ」的邏輯必有其被忽略或簡化的盲點。

星曜也有階級之分

從先前的論述，也可以理解「其實星曜也有階級之分」。十四主星之所以稱為「主星」，正意味著它們對命盤所產生的影響力，其實遠高於其他非主星的星曜。

就算在十四主星之中，紫微、天府、太陽、太陰對於命盤所產生的影響力，也高於其他十顆主星。

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十四主星之外的星曜，也依其重要性而區分為甲級星、乙級星、丙級星；它們的重要性自然隨著等第不同而遞減。

甲級星中有受人歡迎的吉星(文昌、文曲、天魁、天鉞、左輔、右弼、祿存、化祿、化權、化科)，也有令人望之生畏的煞星(擎羊、陀羅、火星、鈴星)以及化忌。

看似熟悉，但是影響力並不如想像中那麼強大的星曜，如紅鸞、天姚、地空、地劫、陰煞、截空等，通常就在乙級星之列。

就連甲級星當中，也有強弱之分。天魁、天鉞、左輔、右弼的影響力，就會比其他的甲級星來得弱一些。

這種強弱之分表面上很難察覺，但是在處理命盤中的空宮時便高下立判。

命盤中的空宮應該怎麼處理?

如果以十四主星作為主要觀察目標，命盤中的任何一個宮位(未必是命宮)，可能會出現以下三種狀況:

- 宮內主有一顆主星

- 宮內有兩顆主星

- 宮內沒有主星

一般認為: 這個宮位中如果有主星(無論是一顆主星或是兩顆主星的雙星組合)，這個宮位就會以宮內主星(或組合)作為主要詮釋。

只有一顆主星的情況較為單純，這顆主星主導了宮位所代表的特質。宮內有雙星組合並不是用「一加一等於二」的方式來詮釋這個宮位，畢竟雙星組合中兩顆主星各自的廟旺與落陷情況，也會影響兩顆主星交互作用之後所產生的特質。

那麼，「宮內沒有主星」就稱為「空宮」了嗎?

如果宮內不但沒有十四主星，連甲級星也沒有，那麼這個宮位就理所當然地稱為「空宮」。

如果宮內沒有十四主星，但是有力量較弱的甲級星(天魁、天鉞、左輔、右弼)，這個宮位也可以視為「空宮」。

如果宮內沒有十四主星，但是有力量較強的甲級星(除了天魁、天鉞、左輔、右弼以外的甲級星)，這個宮位就無法視為「空宮」。為了方便辨識與區別，姑且稱之為「類空宮」。

宮內既沒有十四主星也沒有甲級星的空宮，代表本身缺乏主導的力量；在這種情況下，對宮宮內主星(或組合)的主導性便會增強。一般的說法就是「空宮借對宮的主星來參考」。

這種「借對宮主星」的解讀方式不能說是錯誤，但是總有些美中不足之處。

一是既然是用「借」的，難免就會聯想到是否要「還」的問題，彷彿這種「借」只是短暫性質的解讀。

二是「借」意味著本質上就不是自己的，與本尊(宮內有主星的情況)的差異性要如何評估?

為了更精準地解讀「空宮」所代表的意義，使用「鏡像」來解釋，會是一個比較好的做法。

「空宮」固然代表宮內缺乏具有影響力的星曜來主導，但是有如宮內放置了一面鏡子，反映了對宮主星(或組合)的特質。而坐命者在這個宮位的表現與行為模式，讓外人以為他(她)與本尊(宮內有主星的情況)極為類似。

但是「鏡像」畢竟是外人所看到的模樣，而非本尊；影響空宮的力量除了來自對宮之外，也來自空宮的三方。如果這個空宮正好是命宮，那麼身宮所發揮的影響力更是不容小覷。

簡單來說，三方及對宮本來就對本宮有一定程度的影響力；但是當本宮是空宮時，上述這些外部的影響力道便會相對地增強。這才是「本身缺乏主導的力量」的具體表現。

「空宮」可以用鏡像來說明，那麼「類空宮」又要怎麼解釋呢?

「類空宮」並不是「空宮」，就像「類火車」畢竟不是真正的火車，因此「鏡像」的譬喻必須做一些修正。

「類空宮」之中雖然沒有十四主星，但是宮內仍有一些稍具影響力的甲級星，具備某種特質；與來自對宮的「鏡像」交互作用後，便會成為「變形的鏡像」。

舉例來說，如果命宮內是火星單守，對宮是太陰太陽同宮，坐命者除了容易暴怒、沒有耐性之外，也會有時而豪氣萬千、外顯張揚，時而陰沉保守、多愁內斂，個性陰晴不定的現象。

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然而，對於同是火星單守命宮，對宮是天同天梁同宮的坐命者而言，雖然仍有暴怒、沒有耐性的特質，但是會比對宮是太陰太陽同宮的坐命者更內斂、保守、隨遇而安。畢竟，對宮的太陰太陽與天同天梁各自反映了坐命者本質與個性的差異。

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這種「變形的鏡像」就像是「哈哈鏡」，雖然鏡中人因受到命宮甲級星的影響而有所變形，但是仍能從鏡中依稀辨識鏡中人原本的樣貌(對宮的影響)。

文昌與文曲仍屬稍具影響力的甲級星，但是兩顆星也帶有修飾、美化的意涵。如果命宮有煞星單守是「哈哈鏡」，那麼命宮有文昌或文曲單守，就是「美肌(顏)濾鏡」。

網紅們在美肌(顏)濾鏡前與真實形象的巨大差異時有耳聞，甚至於見怪不怪，不正說明了「昌曲多騙」其實是有道理的?

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