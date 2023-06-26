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你上榜了？女生最不想交往的星座男TOP5 雙子沒安全感、第一名太古怪了

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
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感情是雙方互相的，是一種以禮相待的狀態，是一種包容與理解的相處方式。畢竟女性比較會希望在關係中，能夠得到更多的感情聯繫和支持，得到足夠的感情關懷，並尊重她們的需求和感受，這樣才能有更穩定和長久的感情未來。所以交往前，一定要先了對方的人格特質和為人處事態度，也就是要先排除自己不喜歡的條件，那麼就先來看看大部分女生最不想交往的男星座吧！

TOP 5：處女座

處女座男，通常會過度追求完美，在很多小細節要求太多，有時候甚至過於苛刻、批評和挑剔，很多事情都有自己的標準的眼光，所以對他人更是用高標準來看待。這種嚴格的要求可能會讓一些女性覺得壓力太大，尤其是那些對自己要求不那麼高的人，會覺得不自在和被評判，因為她們希望在關係中感受到接受和寬容。再來就是處女座男喜歡用邏輯和分析的方式看待事物，不太注重情感和親密關係，這點會與女性有很大落差，因為女性比較希望在交往中，得到更多的情感支持和溫暖。

TOP 4：射手座

射手座男，喜歡冒險和自由，渴望探索未知的領域不喜歡受到束縛和限制，因為過於穩定的關係、過於安定的生活，會壓抑著他們追求自由的心。射手座男，也表現出不成熟和不負責任的一面，太隨意就給承諾，或對承諾不重視，會讓女性覺得不可靠或不可信賴。最後，射手座男比較偏好獨立思考和行動，很注重自己的個人發展和目標，不太關注他人的情感需求，這常導致女生感到被忽視或不被重視，得不到感情上的支持。

TOP 3：雙子座

雙子座男，高度的社交需求，喜歡與不同的女性接觸和交談，容易讓感情中的女方，覺得雙子座男沒有忠誠度也不夠專情，感受不到穩定的未來。而雙子座男的好奇心重，喜歡新鮮刺激的事物，不喜歡單調的日常生活，也常使的女性感到不確定和不可靠，會擔心自己有一天可能失去雙子男的興趣，而被拋棄。最主要還是雙子座男的思想敏捷、變化莫測、性情緒多變，不容易被理解，很難捉摸和預測他們的行為，會能讓女生困惑和不安定感增加。

TOP 2：獅子

獅子座男，比較有自信、自我意識也很強烈，希望成為關注的焦點。他們可能會希望得到更多的讚美和崇拜，也通常很容易得到更多其他女性的關注，這就會讓感情中的女性有被忽視或不被平等對待。加上男獅子座往往具有支配和控制的傾向，會希望女方能完全順從男方的意見和決策，這容易讓女生感到受限制和失去自主權。另外，獅子座男的自我表達和情緒管理，也有不穩定的狀況，強烈的情緒和火爆的脾氣，會讓女性無所適從。

TOP 1：水瓶座

水瓶座男，很在乎獨立的感覺，喜歡獨自思考，獨自行動，有自己的空間，這在感情女性眼裡，顯得過於冷漠和太過理性，得不到足夠的溫暖和和親密感。而且水瓶座男，比較喜歡友誼和團體活動，會與廣泛的社交圈子保持聯繫，並享受與朋友們共同的興趣與愛好，卻不知不覺的排擠了感情對象。加上水瓶座男，那種獨特和古怪的行為，奇特的興趣和想法，可能使女性難以理解也不容易接受，甚至會長期都抱著懷疑的態度來看待水瓶座男。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

水瓶座 女生 獅子 情緒

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