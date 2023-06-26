本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財富來得快」：荷包賺滿滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人忙得焦頭爛額，辛苦有所得，有人則能自己替自己加薪，讓荷包賺飽飽，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬狗

文字工作者的人，是不是常腦袋打結，找不到一條康莊大道，讓你筆上生花呢？別擔心，這周的文字或創意工作者，將會充滿潮水般的思緒，一波又一波的在腦海裡翻騰浪花，讓你的靈感無限遼闊，能夠發表出許多備受注目的作品，不僅讓你在工作上更有自信，也讓你的財運隨之而來。

第四名：血型B型+生肖屬兔

從事飯店、旅遊相關的人員要注意了，在這段時間將會遇到大批的遊客如黃蜂般不斷湧入，讓你在工作上備感壓力，常常會忙得焦頭爛額，分不清東南西北，但請你一定要打起精神，千萬不要出錯，只要過了這一波勞累後，公司將會給予相對的獎金或是加班費，讓你付出與收穫成正比。

第三名：血型O型+生肖屬羊

如果你是開店做生意的人，這個星期的生意將會非常的火熱，特別是勞動類型的工作，例如水電、油漆等，有機會透過他人介紹，讓你的工作一單接著一單來，忙到讓你數錢數到手軟，建議可以多和房屋仲介公司的人保持良好關係，因為他們很快就會成為你的財神爺，為你介紹許多工作。

第二名：血型O型+生肖屬牛

在股市的波動下，投資人常常難以精準抓到買入賣出的時機點，但是對於本周的你，卻擁有超強第六感，能夠找到最適當的時機進出場，讓你在高低波動之間來回獲取收益，對於上班族來說，這可是一次大好的運勢，自己替自己加薪，但是提醒你，要以本業為主，千萬別沉迷於股海之中。

第一名：血型A型+生肖屬虎

在進出口貿易商的財運上，特別是民生用品上，本周有機會買低賣高，能透過匯率以及人民的需求之下，有望賺進一筆可觀的財富，這錢財來得非常快，就像一場大雨般，說下就下，讓你驚喜連連，但是要記住取之於民，還之於民，在荷包滿滿的時候，一定要多回饋社會。

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